Tous les chefs du Hamas et du Jihad Islamique se sont réunis vendredi à Khan Yunes afin de discuter de la situation créée après l’Opération « Gardiens des Murailles ». Avec l’arrogance qui les caractérise, du moins depuis qu’ils sont sortis de leur terrier, ils ont menacé Israël : « La reprise des tirs est plus proche que jamais et nous commencerons là où nous sommes arrêtés. Nous avons beaucoup de nouvelles surprises, et Tel-Aviv deviendra une nouvelle Sederot ».

Photo Hassan Jedi / Flash 90