Comme si l’Opération « Gardiens des Murailles » n’avait pas eu lieu, le Hamas continue à fanfaronner et à menacer Israël. Les chefs du Hamas ont appelé à une « Journée de la colère », nom de code de violences, avec des marches en direction des zones de frictions, des barrages sur les routes et des actes de violences contre les « colons » dont on sait que la définition est très large. Le prétexte reste toujours le même que celui brandi il y a un siècle par le mufti islamo-nazi Hadj Amin Al-Husseini : « En réaction à l’assaut contre Al-Aqsa ».

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90