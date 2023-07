Les ennemis d’Israël observent avec intérêt la situation interne du pays. La semaine dernière, des représentants du Hamas et des Gardiens de la Révolution, se sont rencontrés pour l’évoquer et déterminer comment ils pourraient l’exploiter. C’est ce que rappelle l’agence Reuters. Le Hezbollah a aussi tenu une réunion spéciale à ce sujet.

L’axe pro-iranien aux portes d’Israël considère la crise politique que traverse Israël comme une opportunité, notamment à la lumière des secousses au sein de Tsahal.

Après un débat qui a duré plus de trois heures, les représentants du Hamas, du Hezbollah et du régime iranien en sont arrivés à la conclusion qu’Israël est affaibli et que cette crise constitue un tournant pour le pays.

Ils ont décidé de ne pas ”intervenir” pour le moment afin de ne pas ”aider Netanyahou”. En effet, ils estiment que toute provocation de leur part, pour l’heure, ne ferait que resserrer les rangs au sein de la société israélienne et détourner l’attention du public vers des questions sécuritaires. Ils se plaisent à attendre que la situation interne s’envemine encore un peu plus.

Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré, dans un discours, après le vote sur la clause de raisonnabilité à la Knesset: ”Autrefois, on pensait qu’il était impossible de gagner contre Israël parce que son armée était imbattable. Aujourd’hui est le pire jour de l’Etat d’Israël, il place le pays sur la route vers sa disparition”.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fait allusion à l’opération subie par Netanyahou samedi soir: ”Le coeur du régime sioniste est dans une situation encore pire que celui de son Premier ministre”.

Toutes ces organisations terroristes suivent de près le développement des événements en Israël et sont persuadées que le moment venu, elles pourront se servir de cette crise en leur faveur.