Selon des sources en provenance de Gaza, le Hamas se dirait prêt à assouplir ses exigences quant à un échange entre des terroristes détenus en Israël et les dépouilles des deux soldats disparus et des deux civils détenus. Cet « assouplissement » serait à la fois quantitatif et « qualitatif » quant à l’identité des terroristes qui devraient être libérés. Mais que l’on ne s’y trompe pas. L’organisation terroriste ne cache pas qu’il s’agit d’une carte qu’elle entend jouer dans le cadre de la campagne électorale face au Fatah, afin de montrer des images de terroristes libérés, ce qui aurait un effet très positif dans l’opinion publique. Le Hamas a aussi proféré une menace, avertissant qu’un nouveau report d’une transaction la repousserait à plusieurs années.

Il est toutefois fort probable que ces élections – législative et présidentielle – prévues pour le début de l’été, soient une nouvelles fois reportée à cause de la popularité croissante du Hamas et de la division du Fatah qui se présente divisé, avec au moins trois listes. Et cette fois-ci, il y a peu de risques de voir la communauté internationale faire pression sur Abou Mazen pour qu’il maintienne coûte que coûte ces élections, de crainte de voir une éclatante victoire du Hamas.

Photo Hassan Jedi / Flash 90