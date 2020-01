Le Hamas et le Fatah – qui s’entendant parfaitement sur ce plan – ont décidé d’intensifier les appels à la violence lors des sermons dans les mosquées de Judée-Samarie et Jérusalem dans le cadre d’une campagne intitulée « La grande aurore ». C’est essentiellement à Jérusalem et à Hevron que les prêches sont virulents, reprenant le thème « Al-Aqsa est en danger » instauré il y a déjà plus de 90 ans par le mufti pronazi de Jérusalem Hadj Amin al-Husseini et qui avait notamment provoqué le terrible massacre de Hevron en 1929. Les prêches de vendredi dernier ont sans doute été directement à l’origine des violences musulmanes sur le Mont du Temple après les prières ainsi qu’à la tentative d’attentat à la Porte de Damas et à l’attentat de Hevron.

Maor Tsema’h, président de « Lakh Yeoushalaïm » a mis en garde contre les tentatives du Hamas et du Fatah de soulever la population arabe au moyen des mêmes méthodes que l’allié d’Hitler il y a presque un siècle. Il demande au gouvernement d’user de la manière la plus ferme contre les incitateurs dans les mosquées de Jérusalem et Hevron qui jouissent d’une liberté incompréhensible.

Hussam Badran, l’un des chefs du Hamas en Judée-Samarie a remercié « les foules qui ont répondu à l’appel et se sont rendues à la mosquée Al-Aqsa, à la mosquée Al-Ibrahimi (nom donné au Caveau des Patriarches) et d’autres mosquées de Palestine, signe de l’étincelle d’espoir qui mènera vers la victoire et la libération de la Palestine ». Avec la phraséologie habituelle, il a dénoncé « les tentatives de judaïsation des mosquées Al-Aqsa et Al-Ibrahimi qui renforce la nécessité de soutenir les possessions musulmanes de Jérusalem en attendant sa libération totale »…

Photo Muammar Awad / Flash 90