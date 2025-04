Juste avant le début de la fête de Pessah samedi soir, le Hamas a diffusé une nouvelle vidéo de l’otage Idan Alexander, marquant son deuxième « signe de vie » depuis le 7 octobre 2023. Le jeune soldat israélo-américain est retenu captif dans la bande de Gaza depuis 555 jours.

Sur ces images, le jeune homme décrit le sentiment d’effondrement mental et physique qu’il éprouve, sa déception envers le gouvernement israélien et américain, et son sentiment d’abandon par le gouvernement. Il demande pourquoi Israël a refusé une offre qui était censée conduire à sa libération. « Je suis brisé. Je suis brisé mentalement, je suis brisé physiquement », dit-il dans la vidéo, ajoutant qu’il entend chaque jour la voix des membres de sa famille – sa mère, son père et son frère – mais qu’il reste captif, loin d’eux.

Il implore par ailleurs sa famille et tous les Israéliens à poursuivre leur mobilisation : « Continuez à vous battre, continuez à manifester, continuez à faire tout ce qui est en votre pouvoir. » https://lphinfo.com/wp-content/uploads/2025/04/ssstwitter.com_1744570295838.mp4

Cette publication survient quatre mois après la première vidéo de lui diffusée en novembre dernier, dans laquelle le jeune homme de 21 ans déclarait : « Il est temps de mettre fin à ce cauchemar. Chaque jour ici semble une éternité, et la douleur intérieure grandit de jour en jour. Notre peur est à son comble, nous mourons mille fois chaque jour qui passe et personne ne nous comprend. »

Dans une déclaration suite à la diffusion de cette nouvelle vidéo, Yael et Adi Alexander, les parents d’Idan, ont rappelé le parcours de leur fils : « Notre fils Idan a tout quitté, ses amis, ses études potentielles, sa vie confortable aux États-Unis et nous, sa famille, pour immigrer seul en Israël et s’engager dans la brigade Golani, afin de défendre le pays qu’il aime tant. »

« Le 7 octobre, il a été laissé seul à l’avant-poste alors qu’il tentait de défendre les localités israéliennes contre les terroristes. Et maintenant, l’État d’Israël l’abandonne à nouveau, lui et les autres otages, alors qu’ils sont dans les tunnels aux mains de l’ennemi. La situation devient de plus en plus difficile. On perçoit la peur, le désespoir en lui. 555 jours, plus d’un an et demi, et pendant que l’État d’Israël célèbre Pessah, la fête de la liberté, notre fils est toujours captif », ont-ils ajouté.

Les négociations en cours entre l’administration Trump et le Hamas se concentrent particulièrement sur la libération du jeune soldat seul. Le président Trump aurait souhaité annoncer sa libération lors de son discours au Congrès en mars, mais les négociations auraient échoué à la dernière minute, selon des informations relayées par le New York Times.

Suite à la diffusion de cette vidéo, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est entretenu avec les parents d’Idan, leur assurant que « ces dernières heures, un effort vraiment énorme est en cours pour ramener Idan et tous nos kidnappés chez eux. »

Jeudi, Donald Trump a annoncé à la surprise générale, qu’un accord de libération des otages était imminent.