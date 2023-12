Le Hamas détient encore à Gaza 135 personnes enlevées lors de l’attaque barbare du 7 octobre dernier. Malheureusement, on estime que 19 d’entre elles ont été assassinées. 124 otages ont la nationalité israélienne et 11 autres sont des ressortissants étrangers. Il y aurait parmi eux 19 femmes. Et on ne peut oublier que se trouvent aussi parmi les otages les deux enfants Bibas, Kfir, âgé de 11 mois et son grand frère Ariel, qui a 4 ans.