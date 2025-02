Le porte-parole du Hamas, Abou Obaida, a annoncé ce soir (lundi) qu’en raison de ce que le Hamas considère comme des violations de l’accord par Israël, l’organisation terroriste suspend la libération des otages jusqu’à nouvel ordre.

»Pendant les trois dernières semaines, la direction de la résistance (sic) a suivi les violations de l’accord par l’ennemi », a déclaré Abou Obaida, »En retardant le retour des déplacés dans le nord de la bande de Gaza, en les frappant de bombardements et de tirs dans diverses zones de la Bande et en ne leur apportant pas d’aide humanitaire sous toutes ses formes comme convenu, alors que la résistance a rempli toutes ses obligations ».

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a réagi à cette annonce et ordonné à Tsahal de se mettre en état d’alerte maximal: »L’annonce du Hamas sur la suspension de la libération des otages israéliens est une violation totale de l’accord de cessez-le-feu et de libération des otages. J’ai ordonné à Tsahal de se mettre en état d’alerte maximal pour faire face à tous les scénarios possibles à Gaza et pour être prête à défendre les localités israéliennes. Nous ne permettrons pas un retour à la réalité du 7 octobre ».

Le député et chef du parti Otsma Yehoudit, Itamar Ben Gvir, a déclaré: »A l’annonce du Hamas, il n’y a qu’une seule bonne réponse: une attaque puissante sur Gaza, depuis les airs et la terre et l’arrêt total de l’aide humanitaire, y compris de la fourniture d’électricité, d’essence et d’eau ainsi que le bombardement de l’aide humanitaire déjà entrée dans Gaza et qui se trouve dans les mains du Hamas. Nous devons reprendre la guerre et les éradiquer ».