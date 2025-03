L’organisation terroriste du Hamas a annoncé officiellement aujourd’hui (vendredi) qu’elle acceptait de libérer l’otage israélo-américain Idan Alexander, ainsi que quatre dépouilles d’otages possédant la double nationalité. Les conditions de cette libération n’ont pas été détaillées.

Alexander a grandi dans le New Jersey, aux États-Unis, et a immigré en Israël à l’âge de 18 ans dans le but de s’engager dans l’armée israélienne. Il s’est porté volontaire pour servir dans la brigade Golani.

Le 7 octobre, Idan Alexander avait choisi de rester à la base, bien que sa mère, Yaël, était en visite en Israël. En tant que soldat isolé, il aurait eu le droit de partir en permission, mais il avait décidé de passer ce week-end de Sim’hat Torah aux côtés de ses camarades d’unité.

Lorsque l’attaque a éclaté, il a eu le temps d’appeler sa mère pour l’informer qu’il avait été touché par des éclats d’obus sur son casque, mais qu’il allait bien.

421 jours après son enlèvement, l’organisation terroriste Hamas avait diffusé une vidéo de propagande dans laquelle Idan apparaissait. Il y déclarait: »Il est temps de mettre fin à ce cauchemar. Chaque jour ici ressemble à une éternité, et la douleur grandit de jour en jour. Notre peur est à son comble, nous mourons mille fois chaque jour qui passe, et personne ne se soucie de nous ».

D’anciens otages libérés lors du dernier accord ont révélé des informations préoccupantes sur les conditions de détention du soldat Idan Alexander. Selon des témoignages transmis à la famille d’Alexander, Idan est détenu dans un tunnel, sans air ni lumière du jour, et est affamé volontairement par ses geôliers. Les otages libérés ont également rapporté qu’Alexander, enlevé en uniforme de Tsahal, a subi de lourds interrogatoires et tortures et a été menotté pendant une grande partie de sa captivité.

Le Hamas a déclaré: »Nous réaffirmons notre disposition à entamer des négociations afin d’aboutir à un accord global sur la deuxième phase – et appelons Israël à appliquer pleinement ses engagements ».

Le Hamas a précisé qu’il exigerait davantage de prisonniers en échange de chaque soldat israélien captif.

La déclaration de l’organisation terroriste constitue en réalité une réponse positive à la proposition de l’émissaire de Trump, Adam Boehler, qui a mené des négociations directes avec eux.

Israël n’a pas encore réagi directement à la déclaration du Hamas mais le bureau du Premier ministre a publié un communiqué dans lequel il proteste contre le fait que cette démarche n’est pas celle convenue dans le cadre de la proposition de l’émissaire américain, Steve Witkoff, qu’Israël a acceté: »Alors qu’Israël a accepté le cadre proposé par Witkoff, le Hamas persiste dans son refus et ne bouge pas d’un millimètre. Parallèlement, il continue de manipuler et de mener une guerre psychologique. Le Premier ministre réunira l’équipe ministérielle samedi soir pour recevoir un rapport détaillé de l’équipe de négociation et décider des prochaines étapes pour la libération des otages ».