Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est entretenu ce mardi avec Ditza Or, mère d’Avinatan Or, l’un des otages détenus à Gaza, pour l’informer des avancées dans les négociations. Selon les déclarations du chef du gouvernement israélien, l’accord en cours de discussion pourrait permettre la libération d’une dizaine d’otages en vie, parmi lesquels figurerait l’Israélo-Américain Idan Alexander.

Au cours de cette rencontre, Ditza Or a fait part de ses inquiétudes concernant le sort des otages qui ne seraient pas inclus dans cette première vague de libérations, craignant qu’ils ne restent indéfiniment en captivité. Le Premier ministre a catégoriquement rejeté cette possibilité : « C’est absolument faux. Nous continuerons jusqu’à ce que tout le monde soit de retour. Nous nous y engageons », a-t-il affirmé.

Membre du Forum Tikva qui regroupe des familles d’otages, Ditza Or a insisté auprès du Premier ministre sur « l’obligation morale de ramener tous les otages ensemble, en une seule fois et dans un seul bus ». Elle a souligné que la méthode de libération par lots génère d’importantes tensions entre les familles des personnes enlevées.

Lorsqu’elle a questionné Netanyahou sur les critères déterminant la liste des otages à libérer dans chaque groupe, ce dernier a répondu que le Hamas était « le seul facteur déterminant les listes ».

En conclusion de l’entretien, la mère d’Avinatan Or, le petit ami de Noa Argamani, a mis en lumière ce qu’elle perçoit comme un contraste entre les opérations militaires menées au Liban et en Syrie et celles conduites à Gaza.

« Lorsque nous avons mené une dynamique de combat puissante, audacieuse et sans compromis dans le nord, nous avons obtenu des résultats énormes et inattendus. Nous avons réalisé des miracles ! », a-t-elle déclaré. « Je vous appelle, Monsieur le Premier ministre, à mener des actions d’une force similaire dans le Sud, et avec l’aide de Dieu, nous serons également récompensés par des surprises et des miracles là-bas, au-delà des plans visibles. »