Le rav Haïm Cohen-Pera’hia zatsal, surnommé le « ‘Halban » (laitier) est décédé mardi à l’âge de 84 ans. Son était de santé s’était fortement détérioré ces dernier mois au point d’être mis sous respiration et sommeil artificiels.

Son surnom lui avait été donné après qu’il ait créé avec sa famille la laiterie « Deshen » à Guivataïm près de Tel-Aviv. Le rav Hacohen-Pera’hia zatsal était considéré comme l’un des plus grand kabbalistes en Israël depuis les années 1960, où il étudiait avec un petit groupe de kabbalistes dont chacun était surnommé d’après son métier. Comme les plus grands sages du Talmud, il enseignait tout en exerçant ses activités professionnelles. Il rédigea une série d’ouvrages soue le nom de « Tlalei Ha’haïm » sur les fêtes du calendrier selon la tradition mystique. Ses élèves sont principalement issus du courant sioniste-religieux. Il prodiguait son enseignement de Gemara et Kabbala au Kollel « Hashalom » à Guivataïm.

Le rav Haïm Cohen-Pera’hia zatsal a été inhumé mardi soir au cimetière de Sanhedria à Jérusalem en présence de plusieurs milliers de personnes dont de nombreux rabbanim ainsi que le député Guidon Saar du Likoud.

