Lors de sa prestation au festival Coachella en Californie, vendredi dernier, le groupe de hip-hop irlandais Kneecap a suscité de vives réactions après avoir diffusé sur scène des slogans virulents contre Israël. Devant des milliers de spectateurs, les écrans ont affiché des messages tels que « Fuck Israël, libérez la Palestine » et « Israël commet un génocide contre le peuple palestinien », accompagnés d’un commentaire accusateur : « Cela est rendu possible par le gouvernement américain, qui arme et finance Israël malgré ses crimes de guerre. »

Le leader du groupe, Mo Chara, a ensuite pris la parole pour comparer la situation des Palestiniens à celle des Irlandais sous la domination britannique : »Il n’y a pas si longtemps, les Irlandais étaient persécutés par les Britanniques, mais nous n’avons jamais été bombardés depuis les airs sans aucun refuge. Les Palestiniens, eux, n’ont nulle part où aller. C’est leur maison, et ils sont bombardés depuis le ciel ».

Originaire de Belfast, en Irlande du Nord, Kneecap est connu pour ses positions politiques tranchées. Le trio défend ardemment la cause républicaine irlandaise — favorable à la réunification de l’Irlande — ainsi que la cause palestinienne. Depuis 2020, le groupe arbore régulièrement des drapeaux palestiniens en concert et s’est engagé à boycotter Israël.

La performance à Coachella marquait la première participation du groupe au célèbre festival. Selon Kneecap, les messages politiques diffusés sur scène auraient été censurés lors de la retransmission en direct, une accusation formulée sur leur compte X, où ils ont promis de »régler le problème » lors de leur prochain concert vendredi prochain.

Au-delà de leur dénonciation d’Israël, les membres du groupe ont également ciblé l’ex-Première ministre britannique Margaret Thatcher, entraînant le public dans des chants hostiles à sa mémoire. Ils ont conclu leur performance en scandant : »Libérez la Palestine et les Six Comtés ! », un appel à la réunification de la République d’Irlande avec l’Irlande du Nord.