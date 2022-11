Ce qui a commencé en 2013 comme une initiative limitée en Afrique du Sud est devenu aujourd’hui, le Shabbat Mondial, qui réunit plus d’un million de Juifs dans le monde entier.

Au départ, c’était le Shabbos Project, initié par le Grand Rabbin d’Afrique du Sud, Warren Goldstein et son épouse Gina. »Nous voulions sensibiliser toute la communauté juive d’Afrique du Sud aux plaisirs du Shabbat en réunissant le maximum de Juifs, lors d’un Shabbat commun, que tout le monde s’engagerait à célébrer, sur la base d’une brochure explicative composée par la Rabbanite Gina Goldstein. En Afrique du Sud vivent 70000 Juifs, nous avons des yeshivot, des kollel, l’antisémitisme est à un niveau moindre que dans le reste du monde. Nous voulions encore renforcer cette vie juive », avait expliqué le Grand Rabbin.

Le succès du shabbos project est tel que très vite des demandes du monde entier lui sont adressées pour organiser un évènement similaire. Il est alors décidé de faire un « Shabbat Mondial », tous ensemble, à la même date.

Le but de ce Shabbat est double: célébrer le Shabbat et faire goûter ses délices mais aussi célébrer l’unité de notre peuple autour de ce jour central dans la vie et l’identité d’un Juif.

« Le Chabbat Mondial est un mouvement citoyen international qui rassemble les Juifs du monde entier transcendant les différentes mouvances du Judaïsme, les affiliations politiques et autres fossés arbitraires tel que l’âge, la langue ou le style de vie de chacun. Il est vécu partout de la même façon grâce à l’action formidable des milliers de bénévoles à travers le monde qui s’investissent totalement pour la réussite de ce Shabbat », décrit le Grand Rabbin Goldstein.

Cette année, pour sa 9e édition, le Shabbat mondial aura lieu les 11 et 12 novembre, Shabbat Vayera, dans plus de 100 pays et 1500 villes. L’émotion est à son comble après deux années marquées par le Corona qui ont empêché la tenue des événements habituels associés à cet événement juif planétaire. Plus de 533 événements francophones sont proposés dans 11 pays (France, Israël, Belgique, Suisse, Portugal, Espagne, États-Unis, Canada,

Maroc, Monaco, Royaume-Uni). Des activités autour du Shabbat sont proposées pendant toute la semaine qui précède le Shabbat mondial: cours, activités pour les enfants, ateliers de cuisine et la traditionnelle Hafrachat Halla. Pendant Chabbat, on retrouvera les traditionnels repas de Chabbat, animés de débats, cours, chants de Chabbat, Quizz, séouda Chelichite… Après Chabbat plusieurs événements de Havadala musicales seront proposés et autres Mélavé Malka.

En Israël, plus de 250 000 participants se retrouveront pour célébrer Chabbat: Écoles, mouvements de jeunesse, communautés, villes…tous unis avec des événements magistraux: Kabbalat Chabbat en plein air, défilé de Havdala, Hafrachat Halla, programmes éducatifs…

À Eilat, le célèbre chanteur et compositeur israélien Akiva Turgeman se produira pour célébrer le Chabbat Mondial avec un repas de Chabbat pour 1 500 personnes.

Dans le monde francophone israélien, une soirée de conférences est organisée à Raanana avec les messages des Grands Rabbins de France et d’Afrique du Sud. L’événement se déroulera simultanément à Ra’anana, New-York, Le Raincy.

Pour plus de renseignements sur le Shabbat mondial, cliquez ici