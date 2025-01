Le Shabak a demandé l’augmentation de la protection du Grand rabbin séfarade d’Israël, le Rishon Letsion, Rav David Yossef, sur la base de menaces de la part de groupes terroristes.

Les services de sécurité ont informé le Rav des menaces qui pèsent sur lui et sa protection a été renforcée.

Ces menaces ont pris une dimension plus importante après certaines prises de position récentes du Grand Rabbin.

Il y a un mois, le Rav David Yossef s’était rendu sur la tombe de Yossef à Naplouse et avait déclaré: »Pourquoi sommes-nous ici? Parce que cet endroit est à nous. Nous sommes ici car le peuple d’Israël est le propriétaire, pas seulement de ce lieu mais de tout Eretz Israël. Nous sommes ici car Dieu nous a donné la terre d’Israël. Nous sommes ici et nous mettons en application notre propriété sur la terre d’Israël ».

La semaine dernière, le Rishon Letsion était présent lors de l’enterrement du soldat Ouriel Peretz, z’l, tombé au combat à Gaza. Il a prononcé quelques mots: »Nous avons face à nous une foule qui sanctifie le meurtre, qui veut tuer tous les Juifs. Nous sommes debout et nous nous battons pour notre vie. Chaque jour depuis un an et demi nous recevons un rappel du fait que nous devons rester debout et prier pour chaque soldat. Que ce soit le dernier soldat tué et que nous vivions dans la tranquilité ».