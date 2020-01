Quelle tristesse d’en arriver à ce genre de spectacle de la part de sommités religieuses censées rapprocher les gens de la Torah. Si les derniers mois électoraux se sont caractérisés par des attaques incessantes – détestables et condamnées – contre la population orthodoxe, les juifs observants en général et même certaines lois de la Torah, le Grand rabbin d’Israël rav Itshak Yossef a tenu mardi des propos qui ont soulevé l’indignation dans de nombreux milieux politiques et religieux qui ne feront qu’augmenter la haine mutuelle entre les différents courants de la population.

Lors d’un rassemblement de rabbins en partance pour une mission à l’étranger, le rav Itshak Yossef s’en est très violemment pris au public des immigrants russes, dans leur globalité. Il a accusé l’Etat d’Israël d’avoir fait délibérément monter des « masses de non-juifs » afin qu’ils votent aujourd’hui pour des partis anti-religieux et affaiblissent la force politique des partis orthodoxes! Le rav Yossef a déclaré: « Il y a ici de très nombreux non-juifs, la plupart sont communistes, haïssent la religion juive et certains vont même à l’église ». Avec ce genre de propos, l’objectif – pour autant qu’il existait – risque effectivement d’être atteint et on n’aurait pas fait mieux pour apporter des voix aux partis d’Avigdor Lieberman et Yaïr Lapid.

Attaques contre le Grand rabbinat!

De manière curieuse et paradoxale, le rav Itshak Yossef, qui préside aussi le Haut tribunal rabbinique a demandé à ces rabbanim de ne pas reconnaître automatiquement chaque conversion même effectuée sous l’autorité des tribunaux rabbiniques d’Etat…qui se trouvent placés sous sa propre responsabilité!

Le rav Yossef a également exprimé sa défiance envers le juge rabbinique rav David Bass (sans le nommer), sioniste-religieux et directeur d’un tribunal rabbinique officiel sous responsabilité de l’Etat: « Il y en a un qui convertit, qui était maître de conférences dans une université laïque et assistant de l’ancien juge à la Cour suprême Eliyakim Rubinstein. C’est lui qui collaborait avec la Cour suprême et lui dictait ses verdicts. Et aujourd’hui, ils ont décidé qu’il serait le juge rabbinique pour les conversions! Que D. ait pitié de nous! ».

Le rav Haïm Amsallem également dans le viseur…

Le rav Yossef s’en est aussi pris avec des mots virulents au rav Haïm Amsallem, ancien députés Shass, poussé vers la sortie pour « idées trop ouvertes » et qui prône notamment un processus de conversion adapté pour les immigrants russes dont le père est ou était juif (Zera’ Israël). Le rav Amsallem a réagi à ces nouvelles attaques: « C’est une véritable tragédie de voir qu’en haut de la pyramide rabbinique se trouve un Grand rabbin d’Israël qui ne connaît pas sa place, qui utilise sa langue pour salir et insulter qui il veut, et le tout sous couvert d’un cafetan et d’un tarbouche(…)Il ne cesse de combattre la conception modérée de la conversion mais montre en fait à chaque occasion sa méconnaissance des lois de la conversion et même des décisions halakhiques courageuses prises par son propre père le rav Ovadia Yossef zatsal ».

Condamnations dans la classe politique

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est empressé de dénoncer les propos du Grand rabbin d’Israël: « Il s’agit de propos révoltants. L’alya des Juifs de l’ancienne Union soviétique et de Russie est une énorme bénédiction pour l’Etat d’Israël et le peuple juif. Le gouvernement sous ma direction continuera à favoriser l’alya et l’intégration de nos frères et soeurs venus de ces pays ».

Scandalisés mais en même temps satisfaits sur les retombées électorales possibles de ces propos, Avigdor Lieberman et Yaïr Lapid ont réagi avec vigueur. Le président d’Israël Beitenou a appelé au limogeage immédiat du Grand rabbin séfarade d’Israël. Le n°2 du parti Oded Forer a été très virulent: « Qu’il présente ses excuse envers ceux qu’il qualifie de ‘goïm’, envers les médecins, infirmières et universitaires qui ont sauvé le pays. Sans eux qui assurerait sa protection et paierait son salaire comme fonctionnaire de l’Etat..? »

Yaïr Lapid a écrit: « Les immigrants de l’ancienne Union soviétique servant dans Tsahal et assurent notre sécurité, ils sont médecins, infirmières dans les hôpitaux. Ils sont la base de l’industrie high-tech en Israël. Ils sont nos frères. Qu’est-il arrivé au judaïsme au visage accueillant et qui ne passe pas son temps à offenser les autres? Le Grand rabbin doit présenter sans délai ses excuses pour ses propos graves et déshonorants ».

Au nom de Bleu-Blanc, Benny Gantz a également appelé le rav Itshak Yossef à présenter des excuses « pour sa haine gratuite qui est la même qui fut la cause de la destruction du 2e Temple ». Benny Gantz a a rappelé que le rêve sioniste est de rassembler les exilés » et que « depuis sa création l’Etat d’Israël s’est basé sur l’alya dans les domaine militaire, économique et culturel, et notamment sur l’alya massive des Juifs de l’ancienne Union soviétique ».

Le rav David Stav réagit…

Vidéo rav Stav:

Le Grand rabbin Itshak Yossef avait déjà fait parler de lui il y a une semaine en se moquant des participants aux séances d’étude hebdomadaire du Tanakh dans la résidence du Premier ministre. Le rav Yossef avait parlé avec mépris des « kippot Benett » en parlant de la taille des kippot trop petites à son goût! Le député Matan Kahana (Nouvelle Droite) avait dénoncé cette attitude, rappelant que le rôle des leaders spirituels d’Israël était de rapprocher les gens de la Torah et de la faire aimer et non pas de les éloigner en employant un langage de moquerie, de haine ou d’exclusion.

Le rav Itshak Yossef tente de recadrer ses propos…:

« J’ai dit de manière claire qu’à côté de l’alya bienvenue de centaines de milliers de Juifs de l’ancienne Union soviétique qui ont dévoué leur vie pour l’Etat d’Israël et maintiennent la flamme juive, il y avait une minorité d’immigrants qui ne sont pas Juifs selon la halakha et qui sont venus en profitant d’une article de la loi du Retour qui autorise quelqu’un dont l’un des parents n’est pas juif de monter en Israël. Lors de mes récentes visites en Russie et en Ukraine j’ai entendu de nombreuses critiques de la part des dirigeants sur le fait que nous fassions monter des non-juifs. Quiconque amène ici des masses de personnes pour des motifs non louables fait preuve de malhonnêteté, en premier lieu envers les intérêts des immigrants. Mais à côté de cette critique, nous devons, en tant que juifs dans ce pays, accueillir avec bienveillance chaque habitant et apprécier sa contribution à la société et respecter chaque individu car il est créé à l’image de D-ieu. Il est regrettable que des personnes se soient senties blessées à cause de la présentation grossièrement et délibérément erronée de mes propos par des milieux politiques qui incitent depuis des mois contre la tradition juive et la halakha. La Torah nous enjoint de mettre les choses au point au nom de la vérité »…

Quel rav Itshak Yossef croire? Celui qui parle de « masses d’immigrants non-juifs amenés pour combattre l’influence orthodoxe » ou « d’une petite minorité parmi les immigrants dont la plupart sont juifs »?

« Sages, prenez gardes à vos paroles… », nous enseigne Avtalion dans les Maximes de nos Pères. Il savait apparemment de quoi il parlait, déjà l’époque!

Photo Yonatah Sindel / Flash 90