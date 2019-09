Le Grand rabbin séfarade d’Israël, rav Itshak Yossef est en visite en France pour 24 h. Il a déjà assisté à un grand rassemblement de « seli’hot et de « techouva » à Lyon, présidé une cérémonie commémorant l’anniversaire de la mort de l’ancien Grand rabbin de France, rav Yossef Sitruk zatsal et visité des talmudei-torah, yeshivot et kollelim.

Le rassemblement de Lyon fut impressionnant, avec des milliers de participants ainsi que des rabbanim venus de toute la France pour honorer le rav Itshak Yossef. Ce dernier a encouragé l’étude de la Torah et félicité les épouses qui permettent à leur mari d’étudier, avant d’adresser se voeux de Chana tova.

Dans le cadre de sa visite, le Grand rabbin d’Israël a également présidé une discussion dans la synagogue de la rue Tilsit, lors de laquelle il a répondu à des rabbanim qui lui ont soumis des questions de halakha qui leur sont souvent posées par des fidèles.

Concernant la situation en Israël, le rav Itshak Yossef a évoqué la dernière campagne électorale « qui a été empreinte de beaucoup de haine contre le judaïsme et les étudiants de la Torah » mais il s’est réjoui du renforcement des partis orthodoxes. Il a appelé à l’union et à l’apaisement à l’occasion de Rosh Hashana, union entre les citoyens israéliens, union entre les responsables politiques et union entre les Juifs du monde entier. « L’unité du peuple juif est le secret de son éternité » a souligné le Rishon LeTzion.

Photo Davide Cohen / Flash 90