Evénement extrêmement rare en Grande-Bretagne, le Grand rabbin du pays, rav Ephraïm Mirvis est entré dans le champ politique en publiant une tribune en une du quotidien The Times. Il s’est livré à une attaque en règle contre le Parti travailliste et celui qui est à sa tête Jeremy Corbyn. Le rav Mirvis va jusqu’à appeler à demi-mots les Juifs du royaume à ne pas voter en faveur du Labor « en raison de ses réactions largement insuffisantes face à l’antisémitisme »: « La manière dont la direction du Parti travailliste se mesure au racisme anti-juif ne correspond pas aux valeurs britanniques desquelles nous sommes si fiers, celles du respect de l’Autre quel qu’il soit. Ce phénomène emplit de honte de nombreux membres de ce parti – Juifs comme non-Juifs. Le Parti travailliste ne peut désormais plus se présenter comme un parti qui prône l’égalité et qui lutte contre le racisme ».

Le Grand rabbin de Grande-Bretagne avoue écrire ces lignes « avec le coeur lourd » mais justifie cette intervention exceptionnelles dans la vie politique du pays: « Un nouveau poison, venu de très haut est en train de s’instiller dans le Parti travailliste. Il s’agit de l’un des moments les plus douloureux de ma carrière, mais il faut savoir que la majorité des Juifs de Grande-Bretagne vit aujourd’hui dans l’angoisse dans l’éventualité d’une victoire de Jeremy Corbyn aux élections du 12 décembre ».

Dans sa tribune, le Grand rabbin Mirvis accuse aussi Jeremy Corbyn de faire des déclarations de soutien envers des personnes ou des organisations qui prônent le meurtre des Juifs ou qui mettent même leurs idées en pratique, référence aux Hamas et au Hezbollah desquels le président du Parti travailliste se sent proche.

Le rav Mirvis conclut ainsi: « Je regrette profondément que nous en soyons arrivés à cette situation, mais il nous faut nous poser la question: que diront les résultats des prochaines élections sur le baromètre moral de notre pays? Je demande à tout un chacun à voter le 12 décembre selon sa conscience ».

