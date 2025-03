La vague de défections ne cesse de prendre de l’ampleur. Deux personnalités supplémentaires ont annoncé l’annulation de leur participation à la conférence sur la lutte contre l’antisémitisme organisée par le ministre de la Diaspora, Amihaï Chikli, à Jérusalem, la semaine prochaine. Il s’agit du Grand rabbin d’Angleterre, le Rav Ephraim Mirvis et de Jonathan Greenblatt le président de l’Anti Defamation League.

La raison de ces désistements est toujours la même: la présence à cette conférence de représentants politiques de la droite radicale européenne.

En Israël, le président de la commission de l’Alya et de l’Intégration de la Knesset, le député Gilad Kariv (Les Démocrates), a exhorté le gouvernement à revenir sur sa décision d’inviter à la conférence des hommes politiques européens d’extrême droite.

Dans une lettre adressée au Premier ministre Binyamin Netanyahu et au ministre des Affaires étrangères Guidon Saar, Kariv a écrit que cette invitation constituait une »déviation par rapport à la politique de longue date des gouvernements israéliens et du ministère des Affaires étrangères, et qu’elle contredisait directement les positions et politiques des organisations représentatives des communautés juives dans ces pays ainsi qu’au niveau international ».