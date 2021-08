Créé sur la seule base de l’aversion envers Binyamin Netanyahou, le parti de Gideon Saar, littéralement « Nouvel espoir » s’avère être une étoile filante de la politique israélienne. Sans idéologie ni personnalités charismatiques, il est voué à la disparition. Il est d’ailleurs très peu visible et audible depuis la mise en place du gouvernement Benett-Lapid et le rares interventions sont des attaques contre l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le Prof. Itshak Katz, directeur de l’institut Maagar Mo’hot note que dans les sondages, même ceux qui englobent un large échantillon, Tikva Hadasha n’apparaît pratiquement plus dans les intentions de vote. « Non seulement ce parti ne franchit pas le seuil d’éligibilité pour entrer à la Knesset mais il est très difficile de trouver des électeurs potentiels », note Prof. Katz.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90