Le gouverneur de Naplouse, Ibrahim Ramadan, a créé le scandale dans la rue palestinienne qui réclame sa démission. En cause, une interview qu’il a donnée à une radio locale dans laquelle il emploie des termes durs envers les mères qui envoient leurs fils devenir des »shahids ».

»Il y a des mères qui ne sont pas normales. Il y a des mères qui envoient leurs enfants (commettre des attentats) et on les considère comme des combattantes. Il y en a qui envoient leurs fils se suicider. C’est une mère? Ce n’est pas une mère », a-t-il jugé.

Ces propos ont suscité une vive indignation dans la rue palestinienne augmentée par le choix du vocabulaire. Pour dire »pas normales », le gouverneur a employé un terme en arabe qui est considéré comme une insulte très grave.

Ramadan a été attaqué de toutes parts: par les politiques palestiniens, par la rue palestinienne, par les mères de terroristes tués par Tsahal ou morts dans des attentats, mais aussi par le Fatah, auquel il appartient.

Face au scandale provoqué par ses propos, le gouverneur de Naplouse a finalement présenté ses excuses aux mères de »shahids ». Il a précisé qu’il était fier d’elles et de leur combat et que ces propos ont été sortis de leur contexte.

Mais cela n’a pas suffi à calmer les Palestiniens qui réclament toujours sa démission pour avoir »porter atteinte à l’honneur des femmes palestiniennes et à la lutte palestinienne ».

La société palestinienne accorde une place de choix aux terroristes, particulièrement lorsqu’ils ont trouvé la mort pendant leurs opérations. Ces derniers temps, les mères sont également régulièrement mises à l’honneur. On en voit de plus en plus pendant les enterrements de leurs fils ou des événements à leur mémoire, brandissant une arme, ce qui n’avait jamais été le cas auparavant.