Le gouvernement a officiellement entériné la création d’une commission d’enquête nationale sur le processus des décisions dans l’acquisition de sous-marins allemands ainsi que de plusieurs corvettes et vaisseaux anti-sous-marins. La commission aura aussi la mission de vérifier les circonstances de l’acquiescement israélien à la fourniture d’un sous-marin à l’Egypte. Cette demande émanait de plusieurs ministres dont celui de la Défense et celui de la Justice, du Mouvement pour la Probité du Pouvoir ainsi que d’un lobby formé d’anciens généraux.

Le Premier ministre Naftali Benett s’est abstenu lors du vote après avoir assuré que « cette commission ne sera mue que par des motifs désintéressés », le ministre des Cultes Matan Kahana a voté pour et la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked a voté contre, estimant qu’il ne sied pas que l’échelon militaire veuille enquêter sur l’échelon politique d’un gouvernement précédent. La ministre a rappelé que le conseiller juridique du gouvernement ainsi que le procureur de l’Etat avaient tous deux conclu qu’il n’y avait pas eu de corruption dans ces prises de décisions. Elle a rajouté : « Il y a des gens qui ne prêtent attention aux décisions des garde-fous que lorsque cela les arrange, ce qui pose des questions ».

Le Mouvement pour la Probité du Pouvoir a a salué cette décision qu’il considère comme « une immense victoire dans la guerre contre la corruption, pour la sécurité nationale et pour le mouvement ».

Toujours dans l’outrance, le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a déclaré : « Les combines des sous-marins et des bâtiments de guerre sont une tache sur la sécurité de l’Etat et sur ses dirigeants (de l’époque). Il y a cinq ans nous avons promis une commission d’enquête nationale pour cette affaire, et malgré toutes les oppositions et les pressions, c’est arrivé… ». Après la séance, le ministre est sorti saluer une groupe de manifestants venus soutenir la création de cette enquête.

Au Likoud, la réaction est vive, d’autant plus que parmi les partisans de la création de cette commission, certains ne cachent pas leur souhait de voir Binyamin Netanyahou être éclaboussé par les conclusions de cette commission, malgré le fait que le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit avait affirmé qu’il n’avait rien à voir dans cette affaire. Le Likoud a écrit : « La première chose que cette commission devrait vérifier est pourquoi ceux qui se sont opposés durant des années à l’acquisition de ces trois sous-marins supplémentaires ont autorisé cette même acquisition il y a quelques jours, et avec un supplément de prix de plus d’un milliard de shekels sur compte du contribuable. L’acquisition de ces sous-marins est indispensable à la sécurité d’Israël et c’est un véritable scandale qu’elle ait été freinée jusqu’aujourd’hui à cause de politiciens ratés qui ont porté atteinte à la sécurité du pays pour de vils motifs politiciens ».

Le général (rés.) Yaakov Amidror, qui fut conseiller à la Sécurité nationale entre 2011 et 2013, a assuré que tout le processus d’acquisition des bâtiments de guerre avait été mené en toute légalité et selon les protocoles.

Photo Pixabay