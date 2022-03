Le gouvernement a autorisé aujourd’hui le lancement d’un projet de construction d’une ville orthodoxe dans le Neguev : Cassif.

Le ministère des Finances était opposé à cette proposition. Il a rendu un avis défavorable motivé par des questions budgétaires. Pour lui, il s’agit d’un gaspillage d’argent, mieux vaut développer les villes orthodoxes existantes plutôt que d’en créer une nouvelle. Les estimations qu’il a rendues tournent autour d’un supplément budgétaire de 1.6 milliards de shekels par rapport à l’investissement que coûterait le développement des villes existantes.

Le gouvernement n’a donc pas suivi cet avis et a acté la création de cette ville. Le projet présenté par les ministres de l’Intérieur, Ayelet Shaked, et du logement, Zeev Elkin, comprend la construction d’une ville sur 700 hectares, avec 20000 unités de logement pour une population de 100 à 125000 habitants. Seront aussi prévus des espaces d’affaires et de commerce sur une surface de 520000 m2, un centre médical, une zone de Hi-tech ainsi que des yeshivot et des talmudé Torah.

Zeev Elkin, ministre du Logement, Photo Yonatan Sindel / Flash90 C’est le gouvernement de tous, qui se préoccupe de tous et qui est attentif aux besoins de tous les citoyens

D’après l’estimation du conseil national économique, le secteur haredi a besoin de 305000 unités de logement supplémentaires sur les années 2016-2035. L’Etat, pour le moment, ne répond qu’à 45% des besoins en logement de cette population. Un rapport du ministère du Logement en date du mois de décembre 2019 recommandait la construction de deux nouvelles villes, une à côté de Kiryat Gat et l’autre près d’Arad. La première a donc été abandonnée.

Monsieur Bennett, nous sommes orthodoxes, mais pas idiots

C’est ce choix qui a suscité la colère des députés orthodoxes. Le député Yaakov Mergui (Shass) a ainsi qualifié la décision du gouvernement aujourd’hui de »poudre aux yeux ». Il a estimé que l’on cherchait à »jeter les haredim dans les provinces bédouines. Ce gouvernement tente de transformer les orthodoxes en citoyen de quatrième zone. Je propose au ministre Elkin qu’il envoie ses enfants habiter à Cassif, en compagnie de ses partenaires de coalition de Ra’am. Qu’il rende à nos enfants qui souffrent de conditions lamentables de logement, le projet à Kiryat Gat qu’il a grossièrement éliminé. Monsieur Bennett, nous sommes orthodoxes mais pas idiots ».

Par ailleurs, les députés haredim ont estimé que leur public avait besoin de solutions immédiates et que la construction d’une ville à échéance d’une dizaine d’années ne répond pas aux problèmes de logement qu’il rencontre.