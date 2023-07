Un programme de rénovation urbaine pour la ville d’Ashkelon va être proposée au conseil des ministres par le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, et le ministre du Logement, Itshak Goldknopf. Le budget de ce plan se chiffrera en centaines de millions de shekels.

L’objectif de ce plan est de rénover le vieil Ahskelon et de mieux sécuriser les habitants, dans une ville fortement touchée par les missiles lancés depuis de Gaza.

Cette décision fait partie d’un vaste plan visant à renforcer la sécurité et la résilience civile nationale à Ashkelon. Cette décision entraînera un changement dans le visage de la ville tout en sauvegardant et en renforçant le statut la croissance et le renouvellement de la ville.

Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a déclaré: “Nous avons promis et nous avons tenu notre promesse – et ce n’est que le début. Il n’y a pas de compromis lorsqu’il s’agit de la sécurité des citoyens d’Israël. Dans un premier temps, nous soumettons un budget important pour la protection et le développement d’Ashkelon. Le budget ne facilitera pas seulement la protection, il permettra également des plans de rénovation urbaine.

Je tiens à remercier le maire d’Ashkelon, Tomer Glam, pour son travail dévoué au nom des habitants, le ministre des Finances et l’équipe de son ministère, ainsi que le ministre de la Construction et du Logement et l’équipe de son ministère – pour cette mission importante”.

Le ministre Goldknopf a ajouté : “La décision qui sera soumise à l’approbation du conseil des ministres dimanche est une bonne nouvelle pour les habitants d’Ashkelon. Dans les années à venir, des centaines de millions de shekels seront transférés pour subventionner et encourager des projets de rénovation urbaine dans la ville et des dizaines de millions de shekels pour la construction d’institutions publiques. Il est de notre devoir moral et national de faire tout notre possible pour prendre soin de la qualité de vie des habitants d’Ashkelon. Promouvoir et réaliser le renouvellement urbain dans la ville renforcera les bâtiments, modernisera l’infrastructure, améliorera les routes et protégera les bâtiments pour les anciens et les nouveaux résidents, la décision que nous avons prise est une étape importante dans le maintien de leur sécurité et de leur bien-être”.