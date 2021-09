Lors d’une séance de la commission des Finance, la députée Ghaïda Rinawi Zoabi a adressé une sévère critique à l’encontre du gouvernement dont son parti est pourtant l’une des composantes : « Lorsque je vois cette coalition qui est au pouvoir depuis trois mois et que je prends en compte les deux crises majeures avec lesquelles la société arabe se mesure, à savoir la criminalité et le Corona, j’accorde malheureusement la note ‘zéro’ pour sa gestion de ces deux dossiers. Pour la criminalité mais surtout pour le Corona, cela fait deux mois que j’alerte le ministre de la Santé, qui est le président de mon parti, la ministre de l’Education, le ministre des Communications, car nous sommes arrivés à une situation où les quarante localités ‘rouges’ sont des localités arabes (…) Je ne me tairai pas, ce qui se passe est un véritable scandale et l’attitude du gouvernement dont je fais partie, sur ces deux sujets, est simplement scandaleuse… ».

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90