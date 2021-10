Conséquence directe des accords de coalition avec le Parti travailliste dont le n°4 est le rabbin réformé et provocateur Guilad Kariv, le gouvernement Benett-Lapid a décidé d’octroyer la coquette somme de 40 millions de shekels pour les activités des mouvements réformés et « conservatives ». Il s’agit d’une somme jamais concédée à ces mouvements et qui sera versée au ministère des relations avec la Diaspora et en particulier au département du « Renouveau du judaïsme », créé sur mesure pour Guilad Kariv au sein du ministère. A ce propos, le secrétariat du gouvernement a publié une annonce indiquant qu’il s’agit d’un pas vers la reconnaissance officielle de ces deux mouvements.

Oren Hennig, directeur-général du mouvement Liba, qui combat le mouvement réformé a noté cette montée en puissance de l’influence des mouvements juifs réformés et a annoncé qu’une réaction est en marche avec la formation d’un front parlementaire large qui comprendra des députés laïcs, religieux et orthodoxes qui veulent empêcher un changement de la nature religieuse traditionaliste de l’Etat d’Israël.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90