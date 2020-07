Le conseil des ministres a adopté le plan de nouvelles gratifications aux citoyens élaboré par le Premier ministre et le ministre des Finances. Seuls deux ministres de Bleu-Blanc se sont abstenus, Orit Farkash-Hacohen et Michael Bitton, tous les autres ont voté pour. Le Premier ministre a précisé que l’étape suivante, le vote par la Knesset, s’effectuera en mode rapide afin que l’argent arrive sur le compte en banque des citoyens le plus rapidement possible. Il a également indiqué que d’autres mesures sont en cours de préparation dans le but de relancer la machine de l’économie, recréer des emplois et venir en aide à ceux qui souffrent de la situation actuelle.

Par ailleurs, le gouvernement a adopté la réduction du nombre de ministres qui feront partie du cabinet du Corona, qui passe de seize à dix ministres, ceci afin d’améliorer la rapidité des décisions et l’efficacité du travail. Cette décision a été difficile à accepter par certains ministres qui ne feront pas partie de ce cabinet. C’est le cas notamment de Yaakov Litzman, qui ne sera « qu’observateur » et a quitté la séance avec colère, ne comprenant pas pourquoi il en était exclu alors qu’il a été ministre de la Santé durant de nombreuses années. Autres déçus, le ministre de l’Education Yoav Galant, à qui le Premier ministre a promis de l’inviter lorsque l’ordre du jour concernera le système éducatif, et la ministre Meirav Cohen, ministre de l’Egalité sociale, qui a reproché l’absence de femmes dans ce cabinet.

Face aux « déçus », le Premier ministre a rappelé que la rapidité de décision était un facteur déterminant dans le combat contre le Corona, et qu’un forum de seize ministres était assurément trop lourd.

Feront donc partie de ce cabinet : le Premier ministre et les ministres de la Santé, de la Défense, des Finances, de la Sécurité intérieure, des Affaires étrangères, de la Science et de la Technologie, de la Justice, de l’Economiet et de l’Intérieur.

Vidéo:

אנחנו מאשרים בממשלה ובכנסת את תוכנית המענקים לכל אזרח במטרה שהכסף יגיע אליכם כמה שיותר מהר. תוכניות נוספות בדרך! pic.twitter.com/81dFS6qXfo — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 26, 2020

Photo Nati Shohat / Flash 90