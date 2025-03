Plus d’un an et demi après les événements du 7 octobre, et alors que des centaines de milliers de réservistes défendent le pays depuis plus de 500 jours, les ministères des Finances et de la Défense ont annoncé ce mercredi une enveloppe de trois milliards de shekels afin d’élargir significativement les avantages, aides financières et soutiens destinés aux familles des militaires mobilisés.

La question cruciale du système de réserve a fait l’objet de discussions approfondies au sein du Comité ministériel, qui a également acté la création d’un nouveau département au ministère de la Défense dédié à la gestion des soldats démobilisés et réservistes. Cette division travaillera en étroite collaboration avec Tsahal et les différents ministères pour promouvoir des législations adaptées, des décisions gouvernementales et des partenariats avec les collectivités locales et le secteur privé, afin d’améliorer substantiellement le système de droits et d’avantages pour les réservistes.

Les ministères présentent plusieurs mesures concrètes en faveur des réservistes : un portefeuille numérique personnel, des crédits d’impôt, des subventions pour les employeurs ainsi que des primes pour les commandants. Les travaux du siège gouvernemental, menés conjointement par le ministre de la Justice Yariv Levin, visent à examiner un ensemble supplémentaire de mesures qui comprendront notamment :

Des priorités gouvernementales : révision de la priorité accordée aux réservistes dans l’obtention des services publics

Des prestations de logement : éligibilité à l’achat d’appartements à prix réduit et allègements administratifs

Une aide spécifique aux travailleurs indépendants : ajustements pour les propriétaires de PME affectés financièrement par une mobilisation prolongée

Par ailleurs et après des mois d’attente, la division des réservistes de Tsahal a annoncé la mise en place du bon de vacances promis aux réservistes. Sont éligibles à cette aide les réservistes ayant servi au moins 60 jours sous l’ordre 8 dans le cadre de la guerre « Épées de fer ». Pour ceux ayant servi 60 jours ou plus, un bon de vacances d’une valeur comprise entre 1 500 et 4 500 shekels leur sera attribué.

Le montant des bons sera déterminé pour chaque réserviste en fonction de l’affectation de son unité et de sa situation familiale. La réception du bon se fera par SMS avec un lien direct vers le site CAL. Après avoir saisi leur numéro d’identité et de téléphone, les bénéficiaires recevront une carte de crédit numérique utilisable pour l’achat de séjours en Israël dans n’importe quel hôtel, gîte ou maison d’hôtes. Les informations peuvent également être consultées sur l’Instagram de « Milouïm 360 » ou auprès du centre d’appel des réservistes au 1111, extension 4.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré : « Les soldats de réserve et leurs familles sont en première ligne des combats dans la guerre de l’Épée de fer, et tout doit être fait pour les renforcer et leur faciliter la vie. » Le vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Yariv Levin, a ajouté : « Nous saluons les réservistes et leurs familles non seulement en paroles mais aussi en actes. »