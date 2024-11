Le gouvernement a voté aujourd’hui (dimanche) à l’unanimité en faveur de la proposition du ministre des Télécommunications, Shlomo Karhi, de couper tous les liens entre les institutions gouvernementales et le journal Haaretz et de ne plus diffuser de publicités dans ses pages.

La décision a été prise suite à de nombreux articles qui ont nuit à la légitimité de l’Etat d’Israël dans le monde et à son droit à la légitime défense, en particulier à la lumière des derniers propos du directeur de la publication, Amos Schocken.

”Nous ne pouvons pas accepter une réalité dans laquelle un directeur de la publication d’un journal reconnu publié en Israël appelle à imposer des sanctions contre Israël et soutienne les ennemis de l’Etat en pleine guerre et qu’en plus il soit financé par l’Etat, à l’heure où des institutions internationales portent atteinte à la légitimité de l’Etat d’Israël, à son droit à se défendre et imposent des sanctions contre lui et contre ses dirigeants (y compris des sanctions pénales)”.