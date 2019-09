Le ministre des Infrastructures nationales, de l’Energie et de l’Eau Youval Steinitz a annoncé une bien triste et révoltante nouvelle: Israël va renoncer aux deux enclaves de Naharaïm (“l’île de la paix”) et Tsofar situés près de la frontière israélo-jordanienne.

Ces deux territoires avaient été donnés à la Jordanie lors des accords de paix signés en 1994 mais avaient été déclarés sous un statut particulier pour une période de 25 ans renouvelables: souveraineté jordanienne mais maintien de la présence israélienne. Ce “bail” s’achève le 26 octobre prochain, et il y a huit mois, le roi Abdallah II de Jordanie avait annoncé que la Jordanie exigeait de récupérer intégralement ces deux territoires avec tout ce que cela signifie. Entre temps de nombreuses infrastructures israéliennes y ont été créées et des entreprises agricoles florissantes y ont vu le jour, sans parler du kibboutz Ashdot Yaakov qui y est installé depuis 80 ans, donc avant la création de l’Etat d’Israël.

Depuis l’annonce faite par le roi de Jordanie, le gouvernement israélien a mené des négociations en coulisses pour tenter de renouveler le bail mais la Jordanie ne veut rien entendre. Pour Youval Steinitz, il faudra “trouver une solution de rechange pour les agriculteurs de ces territoires”.

Idan Grinbaum, président du conseil régional Emek HaYarden a dénoncé les propos du ministre, les qualifiant de “défaitistes et irresponsables”. Il a appelé le gouvernement à reprendre les négociations avec le royaume hachémite durant les deux mois qui restent jusqu’à la fin du bail.

Comble de l’histoire, les terres de Naharaïm avaient été achetées il y a un siècle par un juif, Pinhas Rottenberg, qui avait été mandaté par les autorités britanniques pour y installer des infrastructures d’eau et d’électricité. En 1922, lorsque la Grande-Bretagne, de manière scélérate, détacha la rive orientale de la Palestine et du Foyer national juif pour y créer l’Etat artificiel de “Transjordanie”, future Jordanie, le territoire de Naharaïm resta “zone contestée”. Après les accords d’armistice de 1949, Israël resta souverain sur Naharaïm avant de le céder à la Jordanie en 1994 comme “geste de bonne volonté” envers le roi Hussein dans le cadre de l’accord de paix.

Cette décision israélienne, au-delà des tragédies humaines qu’elle va susciter, est d’autant plus incompréhensible du fait qu’Israël dispose de nombreux leviers de pressions économiques, énergétiques, sécuritaires et diplomatiques sur la Jordanie.

Vidéo:

blob:https://news.walla.co.il/68d163f7-b852-46ef-b7f6-51636b149ce2

Photo Flash 90