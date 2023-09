Le gouvernement israélien a approuvé aujourd’hui lors de la réunion du cabinet une proposition portée par le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer, pour aider les Olim à s’intégrer sur le marché du travail.

Le but de la proposition est de supprimer les obstacles à l’obtention d’une licence d’exercice et d’encourager l’emploi des Olim en réduisant la bureaucratie dans les professions réglementées.

Il s’agit d’une initiative conjointe menée par le ministère en partenariat avec tous les ministères concernés. Les conclusions seront remises début novembre et le plan global sera soumis à l’approbation du gouvernement en janvier 2024.

L’Alya en Israël contribue au développement et à la prospérité de l’économie israélienne à bien des égards. Chaque année, des milliers de professionnels recherchés sur le marché font leur Alya. Ces dernières années, plus de 7000 ingénieurs, 3500 programmeurs et ingénieurs logiciels, 4000 professionnels de la santé, 4000 enseignants et autres professionnels essentiels ont fait leur Alya en Israël. De cette manière, l’État d’Israël bénéficie des nombreuses compétences des Olim et de l’expérience qu’ils ont acquise dans leur métier dans leur pays d’origine.

Selon une étude réalisée par la société Deloitte en 2022 pour le ministère de l’Alya et de l’Intégration, l’amélioration de l’intégration dans le domaine professionnel pourrait rapporter un revenu de 4 milliards de shekels aux caisses de l’État dans les 10 ans à venir. La recherche montre également qu’il existe environ 4000 postes vacants dans le domaine des professions règlementées.

En raison de la grande diversité des exigences en matière de licences d’exercice selon les pays, les Olim doivent prouver leur niveau professionnel et parfois même suivre une formation complémentaire afin d’obtenir une licence d’exercice reconnue en Israël, même s’ils exercent leur profession depuis de nombreuses années dans leur pays d’origine. Dans de nombreux cas, ces procédures se caractérisent par une bureaucratie importante qui rend difficile la finalisation du processus, retarde l’intégration des Olim sur le marché du travail et conduit même les Olim à abandonner leur métier d’origine au profit d’un autre emploi moins bien rémunéré.

Les ministères impliqués dans cette décision sont les ministères de l’Education, de la Justice, de l’Economie, de l’Agriculture, de la Sécurité sociale, de la Culture et des Sports, ainsi que du Logement. Les ministères doivent examiner les exigences imposées aux nouveaux immigrants pour l’obtention d’une licence d’exercice israélienne dans leurs domaines de responsabilité, identifier les principaux obstacles auxquels ils sont confrontés et présenter des mesures pour assouplir les exigences dans un délai d’environ deux mois.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré : ”Je salue cette décision importante qui facilitera considérablement l’intégration des Olim en Israël. Les capacités et talents uniques des Olim ont grandement contribué à l’industrie et à l’économie israélienne. Nous promouvons actuellement une série de mesures qui faciliteront leur intégration dans la société et accéléreront l’intégration des Olim. Nous avons l’intention d’encourager l’emploi des Olim et d’éliminer autant que possible les obstacles pour l’obtention des licences d’exercice, ce qui permettra une intégration optimale et appropriée dans la société. De cette manière, les Olim pourront exercer leur profession tout en mettant à profit la vaste expérience qu’ils ont acquise avant de faire l’Alya. Nous en bénéficierons tous”.

Le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer s’est réjoui de cette avancée : ”Cette décision est une nouvelle importante pour les nombreux Olim qui souhaitent une intégration réussie sur le marché du travail en Israël. Je n’ai aucun doute que l’assouplissement de la bureaucratie qui pèse sur l’intégration des Olim encouragera les Juifs qui souhaitent venir en Israël à faire le pas pour l’Alya. Nous continuons à travailler avec toute notre énergie pour faciliter l’intégration des Olim en renforçant l’apprentissage de la langue, en adaptant les cours à l’université et maintenant en aidant activement à intégrer les nombreux Olim sur le marché du travail”.