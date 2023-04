Encore une ingérence américaine? L’administration de Joe Biden a fait savoir qu’elle condamnait le choix de Binyamin Netanyahou de nommer la ministre May Golan au poste de consul général d’Israël à New York.

Ce poste était occupé par Assaf Zamir, nommé par Yaïr Lapid et qui a décidé de démissionner en guise de protestation contre la réforme judiciaire.

Pour l’heure, May Golan (Likoud) est ministre du statut de la femme et le Premier ministre lui a donc proposé de rejoindre New York pour prendre le poste de consul général, désormais vacant. Aucune décision définitive n’a encore été prise.

Si l’administration américaine rejette ce choix c’est en raison des positions politiques de la ministre, notamment au sujet des clandestins africains en Israël. En effet, May Golan fait partie des leaders de la lutte contre ces clandestins qui vivent au sud de Tel Aviv où existent de graves problèmes d’insécurité. Elle s’est exprimée en des termes très tranchés sur cette question par le passé, affirmant par exemple en 2012, qu’elle était fière d’être raciste lors d’une manifestation contre les clandestins au sud de Tel Aviv et en soutien aux habitants juifs de ces quartiers: »Nous sommes racistes afin de préserver nos vies et notre santé mentale. Alors je suis fière d’être raciste, si le fait que je sois raciste me permet de rester en vie, alors j’en suis fière ».

L’adjoint du porte-parole du gouvernement américain a expliqué l’appréhension de l’administration Biden face à cette éventuelle nomination: »Nous condamnons ce genre de réthorique, nous pensons qu’un tel langage est particulièrement néfaste surtout lorsqu’il est affirmé par une personne appelée à prendre des postes de responsabilité ».

Par ailleurs, la communauté juive libérale américaine s’insurge également contre la nomination éventuelle de May Golan. Rick Jacobs, le directeur de l’union du judaïsme réformé, a ainsi déclaré: »Nous avons besoin d’un consul général qui soit attentionné, diplomate et fiable sur le plan moral. May Golan n’est rien de tout cela. Son sionisme est contraire à celui de la majorité de notre communauté. Il sera nuisible et n’aidera pas Israël ».

En revanche, Morton Klein, le président de l’organisation sioniste d’Amérique (ZOA) s’est félicité de l’intention du Premier ministre israélien de nommer May Golan, »une patriote israélienne exceptionnelle. Elle est tout ce sont nous avons besoin à New York et elle deviendra l’un des meilleurs consul généraux de l’histoire. Elle va injecter une dose de réalité dans les médias à New York et auprès des dirigeants des organisations juives ».

Cette prévision de Klein rappelle ce qui était arrivé à Dany Dayan en 2016, lorsque Netanyahou l’avait nommé consul général à New York. L’administration américaine et les organisations juives libérales étaient vent debout contre cette nomination car Dayan avait, auparavant occupé le poste de directeur général du conseil de Judée-Samarie. Finalement, Dany Dayan aura été l’un des consuls les plus appréciés à New York.