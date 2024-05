Suite aux massacres du 7 octobre, l’entrée des travailleurs palestiniens de Gaza et de Judée-Samarie a été interdite sur le territoire israélien.

Afin de pallier ce manque important de main-d’oeuvre dans certains domaines fondamentaux de l’économie, le gouvernement a décidé de faciliter la réglementation permettant de faire appel à des travailleurs étrangers.

Aujourd’hui (mercredi), le gouvernement a adopté une proposition du Premier ministre Binyamin Netanyahou et du ministre du Travail Yoav Ben Tsur dans ce sens.

D’après cette proposition:

1. Le nombre de travailleurs étrangers pouvant entrer en Israël augmentera de façon considérable jusqu’à un plafond de 3,3% par rapport à la population du pays (plus de 300 000 travailleurs étrangers).

2. Les unités de contrôle du ministère du Travail, du ministère de la Justice et de l’Autorité de la population et de l’immigration seront renforcées avec 422 postes, et des millions de shekels seront investis dans le renforcement de la surveillance et de l’application des lois.

3. Le ministre du Travail modifiera les règlements de la Knesset afin qu’une obligation de dépôt (pensions pour les travailleurs étrangers) soit promulguée dans tous les secteurs d’emploi de l’économie.

4. Il est prévu qu’il y ait une réduction significative des frais payés par les employeurs pour les permis d’employer des travailleurs étrangers, ce qui devrait être répercuté sur les consommateurs dans divers domaines.

5. La concurrence sera accrue entre les agences de placement de personnel étrangères dans le secteur de la construction grâce à l’ajout d’agences, sous la direction de l’Autorité de la population et de l’immigration. Le ministre de l’Intérieur évaluera – dans un délai de six mois – le succès de cette mesure et autorisera, si nécessaire, des méthodes d’emploi supplémentaires telles que l’emploi direct. L’embauche de travailleurs étrangers pour le secteur de la construction sans tests pratiques dans le pays d’origine sera autorisée sur la base d’une déclaration de l’employeur selon laquelle le travailleur est apte à occuper son poste.

6. Un comité de directeurs généraux – présidé par le directeur général du Cabinet du Premier ministre, Yossi Shelly et composé des directeurs généraux des ministères du Travail, des Finances et de la Justice ainsi que de l’Autorité de la population et de l’immigration – sera créé. Le comité fixera le quota de travailleurs à attribuer à chaque secteur, le salaire minimum dans les différents secteurs, le système d’admission des travailleurs étrangers, etc. Le comité recevra également des rapports sur les actions d’application et de contrôle.