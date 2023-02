Le ministre du Logement, Itshak Goldknopf, a présenté aujourd’hui (dimanche) au vote du conseil des ministres la création d’une nouvelle ville en bordure de Gaza: Hanoun. Elle se situera à l’est du kibboute Saad dans la région de Sdot Neguev.

Le projet avait déjà été lancé par Ayelet Shaked, alors ministre de l’Intérieur, et il arrive donc à sa phase de mise en oeuvre.

Les ministres ont voté pour cette création à l’unanimité ce matin.

Le développement de cette nouvelle localité symbolisera plus que tout le renforcement de cette région du pays. En outre, située entre les colonies agricoles existantes et à proximité des principales infrastructures, sa création sera rapide et réduira les coûts de développement, sans nuire à l’environnement et au paysage de la région.

Cette décision apporte une réponse au manque de logement dans cette région, face à une demande importante. Un symbole aussi de la résilience du peuple d’Israël qui n’hésite pas à aller peupler ces régions pourtant très régulièrement soumises à des attaques depuis la Bande de Gaza.

Le ministre de la Construction et du Logement, Itshak Goldknopf, a déclaré : « C’est un jour heureux pour moi et pour tous les citoyens d’Israël, l’établissement d’une nouvelle localité est d’une importance nationale, en particulier ces jours-ci, et en particulier dans le pourtour de la bande de Gaza. Lorsque j’ai pris mes fonctions, je me suis fixé pour objectif de continuer à construire, développer et renforcer ce type de projets. La nouvelle localité va répondre à la demande dans la région et renforcer notre frontière sud avec la bande de Gaza ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a tweeté: »Nous sommes fiers de construire la Terre d’Israël et nous sommes fiers de renforcer toutes les régions de notre pays ».