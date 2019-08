Le président du conseil régional de Samarie est un personnage incontournable de la politique israélienne. Très actif auprès du gouvernement et surtout sur le terrain, il analyse pour LPH les événements dramatiques récents et la situation au regard de la construction palestinienne sur les territoires C. Il a un mot aussi pour les olim de France fraichement arrivés à Pedouel, qu’il a reçus avec beaucoup d’émotion et d’affection.

Le P’tit Hebdo: Il y a quelques jours, nous avons de nouveau enterré un de nos jeunes, victime du terrorisme palestinien. Quelles leçons n’avons-nous pas tiré pour éviter que de tels drames ne se produisent à intervalles réguliers?

Yossi Dagan: Les attentats meurtriers qui se sont produits pendant l’année qui vient de s’écouler ont un dénominateur commun. A chaque fois, les terroristes ont pu arriver tranquillement sur les lieux de leur crime et en fuir facilement. C’est la conséquence de la levée, depuis plusieurs années, des barrages sécuritaires en Judée-Samarie, mise en application sous la pression de Barack Obama. Il conviendrait déjà de commencer par les remettre en place.

Ensuite, il apparait que le gouvernement israélien n’adopte pas une attitude suffisamment dure envers l’Autorité palestinienne. Cette dernière encourage le terrorisme par des discours de haine et par les salaires qu’elle verse aux assassins. Elle ne doit plus être considérée comme un partenaire. Nous devons mener contre elle une action militaire stratégique.

Enfin, il fut un temps où même la gauche construisait en réponse à chaque attentat. Cette réponse est la plus efficace. Les Palestiniens se moquent de perdre la vie, en revanche, s’ils constatent que chaque acte violent de leur part entraine une présence encore plus forte de notre part, cela les dissuadera. L’exemple de Havat Guilad est concluant : le yishouv a été officiellement reconnu après l’assassinat du Rav Raziel Shevah, Hy »d, les dents ont grincé à Naplouse et à Djénine…

Lph: Le gouvernement a récemment autorisé la construction de centaines d’unités de logement en Judée-Samarie, dont aussi des constructions pour les Palestiniens. Que pensez-vous de cette décision ?

Y.D.: Bien sûr, nous n’approuvons pas le fait qu’au lancement de constructions juives on ait adjoint des constructions pour les Palestiniens. Néanmoins, il faut comprendre que cette décision gouvernementale est un moindre mal… En effet, suivant les instructions de l’ancien premier ministre palestinien Salam Fayyad, les constructions arabes illégales se développent à un rythme galopant sur les territoires C, sous autorité israélienne. Le plan de Fayyad est clair : conquérir nos terres, en s’installant de manière définitive.

Ils sont aidés en cela par l’Union européenne. Imaginez qu’au cœur de la France, on trouve des centaines de constructions illégales, avec sur chacun de ces projets hors la loi, un drapeau israélien. La situation est absurde et inacceptable.

En Samarie, nous voyons le phénomène de façon très nette, et nous sommes inquiets.

Lph: Vous êtes en contact régulier avec le gouvernement. Que fait-il pour contrer cela ?

Y.D.: Notre gouvernement a baissé la garde, dans ce domaine. Nous devons rester très vigilants et ne pas cesser d’alerter, de dénoncer et de condamner. On nous prend nos terres sous nos yeux et avec notre consentement silencieux. C’est la raison pour laquelle, nous sommes en campagne, avec Regavim, pour que le sujet soit toujours à l’ordre du jour.

Lph: A quelques semaines des élections, les indicateurs sont inquiétants concernant l’éventualité de la constitution d’un gouvernement de droite. Partagez-vous cette interrogation ?

Y.D.: Si l’union n’avait pas eu lieu à droite, entre Habayit Hayehoudi, Ihoud Leumi et Hayamin Hahadash, alors la droite aurait vraiment été en danger pour ces élections. Heureusement, ils se sont entendus et permettent ainsi une concentration du vote de droite. Il ne nous reste plus, à nous les électeurs, qu’à faire notre part du travail, c’est-à-dire, aller voter. Ceux pour qui l’avenir de notre pays en tant qu’Etat juif, souverain sur tout son territoire compte, doivent accomplir leur devoir citoyen, le 17 septembre. L’abstention ne fera que renforcer l’autre camp.

Avec les olim à Pedouel

Lph: La Samarie accueille, pour la 6e année consécutive, un groupe d’olim de France. Etes-vous toujours aussi ému ?

Y.D.: Au moment où nous parlons, je dois me rendre, dans quelques heures, à Pedouel pour la pose de mezouzot dans les maisons de ces nouveaux olim de France. J’avoue que de tous les projets que je mène, à la tête du conseil régional de Samarie, c’est celui qui m’émeut le plus, chaque année. Depuis 6 ans, 100% des olim qui sont arrivés en Samarie, sont restés en Israël et 95% en Samarie. Pour nous c’est une réussite importante pour le sionisme. Cela prouve aussi que le mode de vie dans les yishouvim est un idéal de sionisme et de solidarité, qui convient très bien aux nouveaux arrivants de France.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay

