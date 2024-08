La police israélienne a un nouveau chef qui succède à Kobi Shabtaï.

Le gouvernement a approuvé cet après-midi (dimanche) à l’unanimité la proposition du ministre Itamar Ben Gvir de nommer Danny Levy à la tête de la police.

Levy fait partie de la police depuis 39 ans où il a occupé différentes responsabilités notamment dans le secteur de Tel Aviv puis en tant que commandant adjoint du secteur de Jérusalem.

Le ministre Ben Gvir s’est félicité de cette nomination: ”Un grand jour pour l’Etat d’Israël. Danny Levy est le 20e chef de la police israélienne, c’est une formidable nouvelle pour l’Etat. Danny arrive avec un programme sioniste et juif et il dirigera la police selon la politique que je lui ai fixée: renforcement des commissariats, création d’une garde nationale et surtout augmenter l’autorité et la souveraineté de l’Etat d’Israël”.

Lors du conseil des ministres, Ben Gvir a raconté sa première rencontre avec Levy: ”Quand je l’ai rencontré, il m’a dit: ‘Je vous ai arrêté une fois et je vous ai oublié pendant 10 heures dans la voiture. Vous vous en souvenez?”’. Tous les ministres ont éclaté de rire en entendant cette anecdote.