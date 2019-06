Le conseil des ministres s’est exceptionnellement réuni lundi au lieu de dimanche. Parmi les nombreux sujets abordés, il y a eu celui des coupes budgétaires souhaitées par le Premier ministre et les ministre des Finances. Une coupe de 1,23 milliards a été décidée, répartie entre la plupart des ministères. Commes ils l’avaient annoncé, les ministres de la Sécurité intérieure Guilad Erdan et le ministre du Travail et des Affaires sociales Haïm Katz ont voté contre.

Le Premier ministre Netanyahou a commenté cette question et expliqué dans quels buts ces coupes étaient indispensables: « Aujourd’hui, nous prenons une série de décisions importantes sur le plan budgétaire. La plus importante est l’allocation de 800 millions de shekels à un projet sécuritaire de la plus haute importance qu’il est hors de question d’interrompre. Ensuite, nous allouons 350 millions de shekels au projet des garderies de l’après-midi qui rend un énorme service à de très nombreux parents. Enfin, plusieurs dizaines de millions de shekels seront consacrés à ces malheureuses familles dont les maisons ont entièrement brûlé et qui n’ont plus rien. Mais lorsque nous faisons cela, il y a deux possibilités: agrandir le déficit budgétaire et se contenter de dire ‘on a donné! », ce qui est une irresponsabilité de premier ordre, ou bien réduire des budgets ailleurs pour financer cela. Il ne faut pas avoir peur des mots: ce sont des coupes budgétaires. Je sais que c’est difficile de prendre de l’argent d’un ministère, personne n’aime faire cela, moi y compris. Je comprend les ministres qui vont devoir faire des économies. C’est difficile pour chacun d’entre nous mais c’est ce qui est nécessaire. Nous n’avons pas le choix et devons choisir en fonction des priorités du moment: la sécurité, les garderies et les familles qui ont tout perdu lors des incendies. Nous devons donc prendre des décisions difficiles et je veux vous dire que c’est comme cela que se mesure le leadership, la capacité de prendre des décisions et le sens des responsabilités (…) J’espère que tout le monde en fera autant autour de cette table »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90