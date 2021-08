Après une nuit blanche et des débats parfois houleux, le gouvernement a adopté à l’unanimité le budget pour 2021-2022. L’écueil principal était le ministre de la Santé Nitzan Horovitz qui demandait entre 4 et 5 milliards de shekels en plus. Finalement, un compromis a été trouvé avec une rallonge de 2 milliards de shekels pour le système de santé qui obtient en tout 5 milliards de shekels, soit bien moins que les budgets annuels accordés à Mansour Abbas.

Le budget total s’élèvera à 432,5 milliards de shekels pour 2021 et 452,5 milliards pour 2022. Le budget devra encore passer en commission et surtout être adopté par la Knesset où les débats promettent d’être musclés.

Après l’adoption du budget, le Premier ministre Naftali Benett a déclaré : « Mesdames et messieurs, il y a un budget en Israël ! Un budget d’un gouvernement qui se soucie. Après trois ans d’immobilisme, Israël retourne au travail… ». Naftali Benett omet juste de dire qu’il fit partie des gouvernements précédents « qui n’ont pas travaillé » jusqu’en mai 2020.

Photo Emil Silman / POOL