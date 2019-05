Il y a quelques semaines, un jeune garçon de cinq ans ans s’est écroulé à son domicile et a arrêté de respirer. Son père a été appelé en urgence et a effectué sur son enfant les gestes de réanimation qu’il avait par chance appris dans le cadre de son travail. Ses efforts se sont poursuivis jusqu’à l’arrivée de l’ambulance qui a emmené l’enfant à l’hôpital Meïr de Kfar Saba. Les médecins ont stabilisé l’état du garçons et ont effectué un scanner du coeur. En se concertant avec le Dr. Einat Birk, directeur du Centre du coeur de l’hôpital Schneider, il a été conclu que l’enfant souffrait d’une tumeur très rare dans la muscle cardiaque, de type fibrome. Le garçonnet a été admis en unité de soins intensifs, et après une série d’examens, il a subi une lourde et complexe opération qui fort heureusement a réussi. Depuis, il est rentré chez lui.

Le Dr. Einat Birk: « La vie de cet enfant a été sauvée en premier lieu par son merveilleux papa qui a su faire les gestes de premiers secours pour le ranimer. Je suis heureuse que nous ayons ensuite réussi à découvrir ce dont souffrait cet enfant, et grâce à une opération très délicate nous avons réussi à extraire la tumeur et lui permettre d’avoir désormais une vie normale. Cette histoire est sans doute l’une des plus émouvantes que j’ai connues durant ma carrière ».

Photo porte-parole hôpital Schneider