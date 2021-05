La rabbanite et son mari sont sortis de la voiture pour aider une maman en panique avec ses deux jumeaux sous les tirs de roquettes hier à Holon. Ils ont été mis à terre par la force du tir et ont perdu connaissance quelques minutes, mais par miracle la petite fille était encore blottie dans les bras de la rabbanite et elle et son mari ont réussi à empêcher le sang de sortir de la carotide. La rabbanite Cohen a retiré son foulard et a sauvé Oriane, 3.5 ans. Par ce geste, ils ont sauvé la vie de la petite b »h. Leur voiture a explosé…. Si le couple n’était pas sorti pour aider cette maman ils ne seraient plus là…ils demandent à chacun d’entre nous de mettre de côté ses rancœurs et d’aider son prochain !