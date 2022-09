Vendredi dernier, les services du Roi Charles III ont organisé une rencontre officielle entre le Roi et les représentants des principales religions en Grande-Bretagne, comme le veut le protocole après l’accession au Trône.

La rencontre avait été annoncée à 18h. Or Shabbat rentrait à 18h59 et le Grand Rabbin Ephraïm Mirvis ne pouvait pas y assister et être de retour à l’heure pour Shabbat.

Lorsqu’ils se sont rendus compte de ce détail, le services du Roi ont décidé d’avancer l’heure de la rencontre. C’est ce qui a été fait, les représentants des religions se sont présentés devant le Roi à 17h, laissant tout le temps au Grand Rabbin Mirvis pour être à la synagogue avant l’entrée de Shabbat.

Les proches du Grand Rabbin ont témoigné de leur profonde admiration pour ce geste royal: »Les équipes royales ont tellement d’éléments à prendre en considération, un emploi du temps surchargé, alors faire passer en priorité le Grand Rabbin et le Shabbat n’est pas un geste anodin. Le Rav n’a même rien demandé, c’est le Palais qui de sa propre initiative nous a contactés et nous a dit de ne pas nous inquiéter, »nous avons compris que cela tombe sur Shabbat, nous allons changer l’heure pour vous’. C’était remarquable de sa part, et caractéristique du Roi ».

En effet, le Roi Charles III a développé depuis de nombreuses années, d’excellentes relations avec la communauté juive anglaise.

Le Président Itshak Herzog et son épouse Mihal sont actuellement en Grande-Bretagne pour représenter Israël à l’enterrement de la Reine Elizabeth II.