Le général Yehuda Fuchs a quitté aujourd’hui ses fonctions de commandant de la région Centre. Les années où il a été à la tête de l’armée dans cette région, qui comprend la Judée-Samarie, ont été marquées par des relations complexes voire mauvaises avec les habitants des implantations.

C’est le général Avi Bluth qui lui succèdera.

Dans son discours qui marque la fin de sa carrière dans Tsahal, prononcé lors d’une cérémonie aujourd’hui, le général Fuchs a déploré l’augmentation des ”actes nationalistes juifs” en Judée-Samarie.

”J’ai fait de mon mieux pour défendre les citoyens de l’Etat d’Israël et les citoyens de la région, j’ai considéré avec gravité chaque pierre et chaque bouteille incendiaire, je me suis vu comme responsable de chaque blessé physiquement ou psychologiquement et chaque personne qui est tombée m’a profondément touché. Nous avons enquêté, analysé et nous avons tiré les leçons. Nous n’avons pas toujours réussi. Parfois nous avons échoué. Je porterai pour toujours le prix du sang”.

Puis il a ajouté: ”Hélas, ces derniers mois, ainsi que la semaine qui vient de s’écouler, la criminalité nationaliste relève la tête, sous couvert de la guerre, l’envie de vengeance sème la terreur auprès des Palestiniens qui ne représentent aucune menace. A mon grand désespoir, le leadership local et le leadership spirituel ne voyaient pas cette menace comme moi. Ils sont paralysés et ne trouvent pas les forces pour condamner ouvertement et agir publiquement à la lumière des valeurs du judaïsme dans lesquelles ils éduquent leurs enfants”.

Puis Fuchs précise: ”Si les émeutiers sont une minorité, ceux qui se taisent face à leurs agissements ne les rejettent pas de leur sein et donc orientent les critiques contre tout le monde. Ce n’est pas ça le judaïsme à mes yeux. Ce n’est, en tout cas, pas celui dans lequel j’ai grandi dans la maison de mes parents. Ce n’est pas la voie de la Torah. Cela revient à adopter les méthodes de l’ennemi et à se conduire selon ses règles. Il était de mon devoir d’agir. Et là aussi, malheureusement je n’ai pas toujours réussi”.

Le général désormais à la retraite a estimé: ”La capacité du commandement centre de remplir ses missions, de protéger Israël et les habitants du secteur dépend de l’existence d’une Autorité palestinienne qui fonctionne et qui est puissante, avec des services de sécurité effectifs qui font régner l’ordre et la loi”.

Selon lui, ”le souci de la vie des citoyens palestiniens travailleurs et productifs, qui mènent leur vie dans la dignité, n’est pas seulement la responsabilité du commandant de la région centre en vertu de la loi, et ce n’est pas seulement une valeur morale, cela sert également les intérêts sécuritaires de l’État d’Israël. Semer la peur parmi les citoyens du pays, à l’ombre des événements du 7 octobre, est une erreur dangereuse. La société israélienne et la société palestinienne sont imbriquées, voyagent et se déplacent sur les mêmes routes et vivent côte à côte. Malgré l’énorme défi de cette période, nous devons trouver la bonne manière de vivre”.

De nombreux habitants de Judée-Samarie n’ont pas caché leur satisfaction de voir le général Fuchs prendre sa retraite, à l’image du député Tsvi Souccot: ”Le général de la conception rentre chez lui. Celui qui fait dépendre la sécurité de l’Etat d’Israël dans la solidité de l’Autorité palestinienne et pense que la crainte de 82% de supporters du Hamas est ”semer une peur” superflue a été responsable de la sécurité des Juifs en Judée-Samarie jusqu’à aujourd’hui. Au revoir et à jamais”, a déclaré le député, lui-même habitant de Judée-Samarie.

Le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, a tenu à féliciter le général Fuchs pour son parcours et son action et a ajouté: ”Je profite de cette occasion pour vous remercier au nom de la minorité qui ne sait pas dire merci, qui ne sait pas apprécier, qui choisit de condamner de manière régulière tous ceux qui oeuvrent pour le public avec foi. La minorité qui a choisi de manière indigne de vous attaquer, Yehuda, alors même que vous n’avez cessé vos efforts permanents pour protéger la population. Vous avez agi avec une boussole morale stable et selon la loi, que certains veulent faire tordre et d’autres oublier”.