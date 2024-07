Afin d’adapter l’armée à la conscription de plus en plus de soldats orthodoxes, le général David Zini, qui dirige le commandement de la formation et des entrainements ainsi que le recrutement de l’Etat-major, a lancé la formation d’une ”brigade orthodoxe”.

Le général Zini a indiqué qu’il souhaitait que cette brigade soit dirigée par un commandement orthodoxe, de préférence des gens qui possèdent des ”téléphones cachers” (et non des smartphones). Il a insisté sur l’importance du niveau spirituel: ”Si un orthodoxe perd de son niveau spirituel, nous aurons échoué”.

Par ailleurs, Zini a indiqué que des officiers issus du sionisme religieux seront aussi dans le commandement de cette brigade et il a demandé à ces derniers de ne pas parler avec leurs soldats orthodoxes des valeurs ou de leur vision religieuse afin de ne pas susciter de controverses.

Le Grand rabbin de Tsahal, le Rav Eyal Krim, a affirmé que la rabbanout de l’armée sera continuellement en relation avec le leadership orthodoxe et agira en fonction de ses décisions.