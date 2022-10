Le général Amir Baram, nouvel adjoint du chef d’état-major, a pris officiellement ses fonctions ce lundi lors d’une cérémonie solennelle qui s’est déroulée en présence de son supérieur, Aviv Kohavi, du ministre de la Défense Benny Gantz et de nombreux officiers et d’autres invités. Le général Baram succède au général Herzi Halevi qui doit remplacer le général Aviv Kohavi le 17 janvier 2023 et devenir le 23e chef d’état-major de Tsahal.

Amir Baram, né en Israël en juillet 1969, assurait, avant sa nomination, le commandement de la zone militaire Nord après avoir assumé plusieurs postes à la tête de différentes unités de Tsahal. Baram, qui a grandi à Raanana, vit aujourd’hui à Even Yehouda. Il est marié avec Galit et est le père de trois enfants. Il est titulaire d’une licence de droit du Centre Interdisciplinaire de Herzliya (université Reichmann) et d’une maîtrise en relations internationales, obtenue au King’s College de Londres.

Dans le discours qu’il a prononcé, le général Baram a notamment déclaré : « Mes racines et celles de ma famille se trouvent en Tsahal. C’est là que j’ai forgé ma personnalité. Après 34 ans de service, j’ai gardé en moi une confiance profonde dans le rôle que doit jouer Tsahal, dans sa force et dans ses hommes ».