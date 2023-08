L’officier des gardes-frontières qui a abattu le terroriste responsable de l’attentat à Maalé Adoumim a raconté au chef de la police comment s’étaient déroulés les faits.

”J’ai entendu des cris et des coups de feu, j’ai commencé à courir. Au début tout le monde disait que c’était en haut de la rue puis tout le monde a dit en bas. Cela m’a pris 50 ou 60 secondes pour arriver. J’ai aperçu un homme avec un gilet jaune et une arme à la main. Je n’étais pas sûr que ce soit le terroriste. Je lui ai crié de s’arrêter, il ne s’est pas arrêté et à commencé à tirer sur moi. J’ai compris que c’était le terroriste et j’ai tiré”.

Le chef de la police, Kobi Shabtaï, a félicité le garde-frontière: ”Tout d’abord, chapeau. C’est ce à quoi nous vous formons. Vous avez fait du très bon travail”.