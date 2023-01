Le 17 janvier, Hertsi Halévy sera officiellement le Chef d’Etat-major de Tsahal. Il succèdera à Aviv Kohavi.

A quelques jours de sa prise de fonction, Halévy s’entretient avec un certain nombre de hauts responsables et parmi eux, bien entendu, le ministre de la Défense Yoav Galant.

C’est avec l’autorisation de ce dernier, que le futur chef d’Etat-major, tiendra aujourd’hui (jeudi) une réunion de travail avec le ministre Betsalel Smotrich. Officiellement, c’est en sa qualité de ministre des Finances que Smotrich recevra Halévy, mais les sujets évoqués tourneront aussi autour de la Judée-Samarie puisque Smotrich est aussi ministre au sein du ministère de la Défense, responsable de l’administration civile de cette région.

Lorsque la nouvelle répartition des rôles au sein du ministère de la Défense a été annoncée, elle a permis de répondre aux exigences du parti de la Tsionout Hadatit, mais a suscité des interrogations au sein de l’Etat-major. Aviv Kohavi avait même initié une conversation avec Binyamin Netanyahou pour lui signifier son inquiétude maintenant que l’armée devra rendre des comptes à deux ministres.

Le porte-parole de l’armée a annoncé: »Le futur Chef d’Etat-major va rencontrer le ministre des Finances dans le cadre de son entrée en fonction. La recontre se fait suivant le protocole et les consignes du ministre de la Défense ». En effet, l’armée et le ministère des Finances doivent se coordonner au regard des différents budgets alloués à la défense mais aussi autour de sujets plus sensibles comme les retraites des militaires.

Depuis qu’il a été informé de sa nomination, Hertsi Halévy a nommé des équipes autour de lui pour préparer son mandat à la tête de l’armée. Celles-ci mettent au point des programmes autour des sujets centraux sur lesquels Halévy veut agir comme la force de frappe de Tsahal, les entraînements, les relations entre Tsahal et la société (motivation des futures recrues, populations particulières, etc.), les ressources humaines et un plan de développement sur plusieurs années avec les budgets correspondants.

Le journal Israël Hayom a révélé que l’une des principales préoccupations du futur Chef d’Etat-major, est de conserver ses officiers qui sont de plus en plus nombreux à démissionner de l’armée. Cette tendance s’accentue ces dernières années et au sein de Tsahal on craint de manquer d’officiers de qualité. La résolution de cette problématique sera l’un des principaux chantiers d’Halévy.

Bien entendu, Hertsi Halévy place également la menace iranienne en priorité et notamment la mise au point d’une solution militaire contre l’Iran qui a accéléré l’enrichissement de son uranium.

Enfin, le futur Chef d’Etat-major a déjà commencé à nommer les officiers qui feront partie de sa garde rapprochée. Au sein de Tsahal on se félicite de ces nominations qui sont considérées comme professionnelles. Halévy n’a pas choisi en priorité ses proches mais les personnes qui sont, a priori, les plus qualifiées pour les postes auxquels il les destine, ce qui témoigne d’un changement par rapport aux processus de nomination de ses prédécesseurs.