Eyal Zamir, qui doit prendre ses fonctions de Chef d’Etat-major le 6 mars prochain, a tenu aujourd’hui (dimanche) un discours en tant que directeur du ministère de la Défense, poste qu’il occupe actuellement. Il s’agissait de sa première prise de parole depuis qu’il a été désigné chef de l’armée hier par le Premier ministre et le ministre de la Défense.

»La guerre a montré que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes », a déclaré Zamir, »Nous avons tous été élevés sur la phrase: ‘L’Etat d’Israël se défendra par ses propres moyens’. Désormais je vous le dis, l’Etat d’Israël produira ses armes par ses propres moyens, face à toute menace et tout scénario. Tout au long de la guerre, nous avons renouvelé des chaines production qui étaient fermées, nous avons agrandi celles qui existaient et nous en avons créé des nouvelles. La diminution de la dépendance au monde pour la sécurité et l’économie est une bonne chose. Cela produira aussi des résultats dans le domaine de l’exportation sécuritaire ».

Et d’ajouter: »Nous sommes dans une course mondiale à l’armement, une course technologique. Dans notre région, il n’y a pas de pitié. Nos voisins, de l’Iran à Gaza, du Yémen à Beyrouth et Damas se trompent sur notre compte. Le peuple d’Israël et Tsahal sont forts. Au moment de vérité, c’est un peuple de combattants qui se dévoile. Nous devons saluer l’action de Tsahal, des combattants et des officiers. Ils ont sauvé l’Etat d’Israël. Le ministère de la Défense a donné à l’armée les outils, le soutien et le filet de sécurité pour remplir la mission. Dans cette guerre, Tsahal s’est relevée du fond, nos ennemis sur tous les fronts ont été vaincus, leurs chefs sont enterrés sous les ruines, mais la guerre n’est pas finie, nous avons encore de grands défis devant nous. Nous devons nous souvenir du lourd tribut que nous avons payé en morts et en blessés. L’année 2025 sera encore une année de combat. Le ministère de la Défense continuera à construire la force et à soutenir les besoins de Tsahal et les missions sécuritaires nationales ».

Pour conclure, Eyal Zamir a déclaré: »Je veux remercier le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz pour la confiance qu’il m’accorde en me choisissant pour être le 24e Chef d’Etat-major de Tsahal. Nous allons prouver à nos ennemis qu’ils ont face à eux une main de fer, déterminée et qui vaincra, comme il est écrit dans le livre des Tehilim: »Je poursuivrai mes ennemis et je les rattraperai, et je ne reviendrai pas avant de les avoir anéantis » ».