Mike Huckabee, le futur ambassadeur des Etats-Unis en Israël, était interrogé ce matin (mercredi) sur les ondes de Galei Tsahal.

A la question de savoir si l’administration Trump promouvra l’annexion de la Judée-Samarie par Israël, Huckabee a répondu: ”Evidemment”.

Puis il a précisé: ”Ce n’est pas moi qui fixe la politique, j’appliquerai la politique décidée par le Président. Mais il a déjà montré pendant son premier mandat qu’il soutenait, comme aucun Président avant lui, la consolidation de la souveraineté d’Israël. Le transfert de l’ambassade à Jérusalem, la reconnaissance de la souveraineté d’Israël sur le Plateau du Golan et de Jérusalem comme capitale d’Israël, personne n’a fait plus que Trump et je pense que cela va se poursuivre. Je me suis souvent rendu en Judée-Samarie. Je crois de tout mon coeur que le peuple d’Israël a le droit à un Etat dans lequel règne la sécurité”.

Huckabee s’était déjà exprimé par le passé en insistant sur son affection pour la Judée-Samarie et en soulignant qu’il refusait d’appeler cette région ”la Cisjordanie” et s’appliquait à parler de ”Judée-Samarie”.

Rappelons, par ailleurs, que pendant la campagne présidentielle, Donald Trump avait déclaré: ”Israël est trop petit, il doit s’étendre”.