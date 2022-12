L’équipe d’investigation »Hatsinor » de la chaine israélienne 13 a publié une enquête sur les différences des prix des produits de Tnuva en Israël et dans les territoires de l’Autorité palestinienne.

Les journalistes se sont rendus dans un petite supérette d’une ville palestinienne et ont constaté que le fromage le plus vendu était le »Emek » de Tnuva et alors qu’en Israël, son prix est fixé à un minimum de 44.79 shekels le kilo, dans ce petit magasin de quartier, il est vendu à 40 shekels le kilo.

Dans les supermarchés de Ramallah, la différence est encore plus importante: le même »Emek » est vendu à seulement 30 shekels le kilo. Un prix défiant même la chaine israélienne Rami Lévy.

Amir Shoual, l’investigateur de l’équipe de »Hatsinor » a rencontré, Nikolaï ‘Hamiss, l’agent de l’Autorité palestinienne auprès de Tnuva. »Tout comme il existe des intermédiaires pour faire venir du béton ou d’autres matériaux d’Israël dans les territoires de l’Autorité palestinienne, je m’occupe des transactions face à Tnuva ». ‘Hamiss n’a pas toujours eu bonne presse dans la rue palestinienne car il était accusé de pactiser avec l’ennemi israélien.

Mais force est de constater qu’il obtient du géant alimentaire israélien, des conditions privilégiées. D’après les éléments recueillis dans l’enquête, il bénéficie d’une remise de 12 à 18% à l’achat sur tous les produits laitiers de la gamme Tnuva. Une telle remise expliquerait les différences de prix entre les magasins des territoires palestiniens et ceux en Israël.

‘Hamiss est ainsi devenu le troisième client le plus important de Tnuva après Shufersal et Rami Lévi. Les chaines israéliennes, contactées par les journalistes de »Hatsinor » ont été effarées de découvrir les remises accordées à ‘Hamiss. Elles affirment ne jamais avoir joui de tels avantages.

Plusieurs distributeurs israéliens ont avoué au micro d’Amir Shoual qu’ils préféraient se fournir auprès de ‘Hamiss pour les produits Tnuva plutôt que directement auprès de la société productrice, parce que les prix sont plus intéressants.

Ce reportage est publié alors que la semaine dernière, la société Tnuva a annoncé une augmentation moyenne de 4.9% du prix de plusieurs de ces produits. La raison invoquée: la hausse du prix des matières premières qui rend la production des produits, comme le »Emek », non rentable.

A la lumière des éléments apportés par les journalistes de »Hatsinor », le consommateur israélien est en droit de se demander pourquoi, malgré toutes les raisons avancées par Tnuva, il paie aussi cher son fromage.

La société Tnuva a démenti en bloc tous les éléments rapportés dans le reportage: »Il s’agit d’un mensonge, d’une fake news. Tnuva ne vend pas moins cher ses produits au distributeur palestinien. Les prix pratiqués auprès des grossistes israéliens et palestiniens sont les mêmes. Les réductions accordées aux grossistes israéliens, suivant certains critères précis, sont plus importantes que celles accordées aux palestiniens qui doivent aussi assumer des coûts externes: recueil, stockage, vente, distribution, encaissement et remboursement, autant de démarches qui ne sont pas à la charge des grossistes israéliens ».