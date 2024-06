Propos recueillis par Laëtitia Enriquez pour Actualité Juive numéro 1737

Pour l’anthropologue, spécialiste du frérisme*, le mouvement islamique issu de l’internationalisation du mouvement des Frères musulmans, « l’état des lieux de l’influence de l’islam politique en France » commandé par le ministre de l’Intérieur devrait perme­ttre de sensibiliser la société française en la me­ttant face aux réalités.

Que vous inspire la décision du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, de confier à deux hauts fonctionnaires la rédaction d’un rapport sur ”l’état des lieux de l’influence politique de l’Islam en France”?

Florence Bergeaud-Blackler : Il s’agit non pas d’un rapport d’enquête mais d’un rapport public, c’est-à-dire d’un rapport visant à sensibiliser les décideurs et les responsables politiques en officialisant un certain nombre de choses que les services de renseignement savent mais ne peuvent pas divulguer. Il y a sans doute une prise de conscience aujourd’hui de l’existence d’une confrérie bien organisée, dotée d’un réseau d’influence, que j’appelais déjà dans mon livre, publié en janvier 2023, la frérosphère. Le fait que mon enquête ait révélé leur stratégie, leur histoire, leurs mentors et influenceurs a certainement suscité beaucoup d’interrogations.

Quel devrait être l’intérêt de ce rapport ?

F.B.-B. : Ses conclusions et recommandations permettront de savoir si l’État décide ou non de prendre à bras-le-corps le problème de l’islam politique ou s’il préfère s’attaquer uniquement à celui du djihadisme. Je suis

convaincue que la France n’a pas eu affaire à une « série d’attentats » qui serait l’œuvre de personnes

radicalisées mais que nous sommes dans une guerre et qu’il convient de montrer au grand public l’intelligence du système érigé face à nous. Pendant trop longtemps, nous avons privilégié le prisme de la déradicalisation, en

psychologisant les comportements des auteurs des attentats alors que ce n’est pas le bon paradigme. Le bon paradigme, c’est bien celui de la guerre parce qu’il y a un projet derrière, une volonté d’en finir avec le système démocratique pour lui substituer une théocratie. Si ce rapport est pensé comme un moyen d’éveiller les consciences face à cette menace et d’armer intellectuellement la société, la France sera alors le premier pays des démocraties séculaires à se réveiller et à réagir. Rappelons que cette mission a été décidée par le président de la République lui-même, en conseil de défense.

Cette décision s’inscrit-elle aussi dans un contexte post-7 octobre ?

F. B.-B. : Sans aucun doute. Au lendemain des massacres du 7 octobre commis par le Hamas (mouvement

qui appartient à la même famille des Frères musulmans), on a très vite vu des manifestations propalestiniennes avec des revendications religieuses puisque la revendication de la disparition d’Israël en est une. La charte du Hamas s’appuie sur une interprétation islamiste des sourates du Coran et des hadiths du prophète. Malgré l’évidence des slogans et la présence des drapeaux de Daech ou de la chahada, lors des nombreuses manifestations, on n’a pas voulu y voir le signe d’un réveil de l’oumma.

Qu’espérez-vous de l’issue de ce rapport ?

F.B.-B. : Un changement de vocabulaire et une meilleure compréhension des réalités. Que l’on puisse parler clairement des Frères musulmans et du frérisme, l’idéologie que cette confrérie a déployée tout au long de son

évolution, avec ses différentes tendances. Les Frères musulmans ne se comportent pas de la même manière en Égypte, en Indonésie ou en Europe. Ils se sont adaptés à chaque milieu. Il s’agit de comprendre leurs réseaux et leur perspective oummique, la nation musulmane, qui transcende l’État-nation et qui le menace. C’est l’une

des raisons d’ailleurs pour laquelle l’Arabie saoudite lutte contre. Sensibiliser aussi le public à leur façon de faire. On voit depuis le 7 octobre comment les Frères s’y prennent auprès des universités qu’ils ont noyautées depuis une trentaine d’années. Certains universitaires, tel François Burgat, restent leurs compagnons de route. Le CAREP, Centre Arabe de Recherches et d’Études Politiques de Paris, est financé par le Qatar… Il existe une infiltration dans le milieu universitaire d’éléments propalestiniens qui sont en réalité davantage pro-Hamas et qui est constituée d’activistes fréristes.

Que sait-on plus exactement des soutiens fréristes aux mouvements propalestiniens ?

F. B.-B : On voit bien certains de ses acteurs présents aux manifestations. Parmi eux, de nombreux indigénistes du mouvement PIR (les Indigènes de la République) déjà présents depuis longtemps autour de Houria Bouteldja, auteur de Les Blancs, les Juifs et nous, au propos clairement antisémite. On retrouve aussi les militants de

« Perspectives musulmanes », dont Elias d’Imzalène, qui fait le lien entre les Frères musulmans et les indigénistes.

Les Frères savent utiliser les dispositions psychologiques de chacun pour atteindre leur objectif, à savoir, la mise en place d’une société islamique. Pour y parvenir, ils savent utiliser les compétences des djihadistes, celle des wahabo-salafistes, celle du PIR ou celle des LGBTQ, même si aucun d’entre eux n’est exactement sur la même

ligne. Le frérisme est aussi le mouvement islamique qui a su le mieux s’adapter aux démocraties. Jamais le Hamas n’aurait ainsi eu la popularité qu’il a aujourd’hui sans le réseau frériste, son réseau naturel. La charte initiale s’inscrit parfaitement dans la ligne des Frères musulmans. Ce n’est pas un mouvement de résistance mais un

véritable projet de société.

*Le frérisme et ses réseaux, l’enquête, Éditions Odile Jacob

Propos recueillis par Laëtitia Enriquez pour Actualité Juive numéro 1737

Abonnez-vous à AJ !

0584 616262

https://www.actualitejuive.com/abonnement