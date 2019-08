Elihaï Ben Ishaï, fils du rav Yehouda Be Ishaï et frère de Ruthy Fogel hy »d s’en est pris à Noa Rotman, petite-fille d’Itshak Rabin et candidate du Camp Démocratique après sa rencontre à Ramallah avec Abou Mazen. Elle était accompagnée du député Issawi Fredj (Meretz-Camp Démocratique).

Sur son compte Twitter, Elihaï Ben Ishaï a réagi au post écrit par Noa Rotman relatant sa rencontre avec le chef de l’Autorité Palestinienne: « Vous vous êtes rendus auprès de celui qui paie des salaires aux assassins de ma soeur Ruthy hy »d, de son mari Ehoud hy »d et de leurs trois enfants! Honte à vous! »

Après sa visite à Ramallah, Noa Rotman avait écrit: « J’ai rencontré ce soir le président de l’Autorité Palestinienne Abou Mazen. J’ai vu un leader inquiet de l’extrémisme de la société israélienne et palestinienne, du manque d’espoir et d’absence de dialogue, conscient qu’aucune des deux parties n’a pas d’autre maison ni d’autres voisins et qui considère qu’il y a beaucoup à perdre dans la poursuite du conflit et de son prix en vies humaines. En tant qu’Israélienne je suis déçue en colère du fait que depuis dix ans, Binyamin Netanyahou n’a rien fait pour faire avancer le processus de paix, ni le moindre dialogue minimal pour ramener le calme dans le sud (…) L’armée n’arrive pas à juguler les les ballons et les cerfs-volants, les habitants du sud sont dans une grande détresse et le gouvernement ne résout rien. Notre résilience nationale s’est érodée, notre moralité s’est effilochée et surtout, il y a ce prix insupportable en vies humaines que ce conflit continue à prélever ».

Photo porte-parole Camp Démocratique